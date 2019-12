1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 10 Diciembre 2019

El ministro ecuatoriano de Energía y Recursos Naturales no Renovables, José Agusto Briones, destacó este martes el aumento de la participación femenina en la industria energética del país andino.



"La participación de la mujer permite no sólo tener espacios de equidad e inclusión sino tener un desarrollo compartido" en la búsqueda de "un país más próspero", dijo Agusto en entrevista en el marco del II encuentro "Women in Energy" (Mujeres en la energía), desarrollado en Quito.



Según el funcionario, la participación de la mujer en el área energética ha ido evolucionando, y como ejemplo mencionó que la ingeniera Eliana Rentería esté encargada de toda la logística y abastecimiento en Petroamazonas, la empresa pública más grande del país con 7.000 empleados.



Asimismo, es cada vez mayor la presencia de mujeres profesionales en refinerías y campos petroleros, anotó al asegurar que el Gobierno liderado por Lenín Moreno tiene un compromiso con la equidad de género a todo nivel.



Y destacó en ese sentido que la cartera de Gobierno está liderada por María Paula Romo, mientras que Verónica Artola dirige el Banco Central.



El ministro se declaró "convencido de que la mujer tiene más capacidad y facultades que el hombre".



Y opinó que "la mujer tiene el don de la simultaneidad, puede hacer varias cosas a la vez: puede ser madre, ejecutiva, compañera; en cambio los hombres tenemos ciertas limitaciones (por las) que hacemos una cosa a la vez".



Para el funcionario, el país ha ido superando "taras culturales" que han afectado el desarrollo de las mujeres en la sociedad.



De su lado, Rosalía Arteaga, quien fue presidenta de Ecuador por pocos días en febrero de 1997 al asumir el cargo tras la destitución del gobernante Abdalá Bucaram, aseguró que la mujer "no puede estar excluida de ningún espacio", incluido el energético.



"En el caso de la energía hay que poner énfasis porque tradicionalmente han sido campos en los que se ha desconocido el trabajo de la mujer, sin darnos cuenta (de) que desde el comienzo de la historia la mujer estuvo inmersa en el mantenimiento del fuego, la energía de la época", dijo en entrevista. (Ecuavisa)