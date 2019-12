1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Martes, 10 Diciembre 2019

En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) celebran, con datos no oficiales, la información de que el colectivo Actúa no haya alcanzado las firmas para reformar la Constitución y eliminar el organismo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) prevé conocer esta tarde un informe sobre la recolección de firmas que realizó el colectivo Actúa, que lideran el exvocal del CPCCS, Pablo Dávila, y el exsecretario, Darwin Seraquive.

Extraoficialmente se conoce que de las más de 132 mil rúbricas que requerían, habrían alcanzado 106 mil.

Pese a que el informe no es aprobado por los consejeros electorales, en el CPCCS, su presidente, Christian Cruz, y el consejero David Rosero resaltaron que un "53 %" de ellas no eran válidas.

Vemos con "júbilo y alegría" que no hayan pasado el filtro de la revisión, señaló Cruz.

En cambio, el consejero Rosero cuestionó que en el CNE se haya utilizado el sistema de revisión de firmas que fue observado por la Contraloría General del Estado, y anunció que eso debería ser tomado como una causal más para el juicio político que ya fue aprobado por la Consejo de la Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional, en contra de la presidenta del CNE, Diana Atamaint.

En esa línea, Rosero exhortó al CNE a archivar el proceso de Actúa.

En medio de este proceso de revisión de las firmas, Cruz reconoció que había asistido hasta el antiguo comisariato de las Fuerzas Armadas, en donde el CNE tiene las oficinas para la verificación de firmas.

"He ido como ciudadano y para defender los derechos de participación", señaló con molestia ante la pregunta de una periodista.

El consejero electoral, José Cabrera, confirmó que Cruz acudió hasta el sitio pero no ingresó hasta el lugar en el que se verifican las firmas.

Indicó que no es ilegal que vaya, pero no comprendía que Cruz pese a haber estado en el lugar, ahora señale que el sistema de revisión no debía utilizarse por las observaciones que hizo la Contraloría.

Además dijo que recién en la noche el CNE resolverá sobre el colectivo, y si se le extiende un plazo para que complete las firmas, o se remite el expediente directamente a la Asamblea Nacional. (El Universo)

