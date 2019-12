1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 09 Diciembre 2019

A casi dos meses del incendio en la sede de la Contraloría, en Quito, sus 1.450 funcionarios trabajan en oficinas prestadas, en sus casas, desde sus celulares, computadoras... El máximo organismo encargado de vigilar el uso de fondos públicos aún no tiene despacho y el seguro no cubre uno de los tres edificios del complejo. El contralor Pablo Celi, no obstante, asegura que 15 días el espacio físico se habrá resuelto; lo demás, “no es un proceso de corto plazo”.

En entrevista con EL UNIVERSO, Celi interpreta y explica su papel en las movilizaciones de octubre pasado. Dice que no es político, sino intelectual y académico que reconoce la trascendencia del movimiento indígena.

P: ¿Por qué los funcionarios de la Contraloría siguen trabajando en instalaciones prestadas o donde puedan?

R: Ventajosamente, la institución tiene mucha solidez. Desde el 12 de octubre hemos efectuado 133 lecturas de borradores y aprobado 98 informes de auditoría. Si bien estamos en 12 instituciones distintas, los procesos no se detengan.

P: Pero tampoco son normales

R: Es evidente que la situación no es normal. Hay el planteamiento del gobierno de entregar en comodato dos edificios. El uno es del Biess (al norte de Quito) y el otro, de BanEcuador (en el centro). En este momento trabajamos en la adecuación del de BanEcuador. Provisionalmente, ocuparemos esos edificios.

P: ¿Cuándo?

R: Esperamos que en los próximos 15 días el personal pueda concentrarse en esos dos espacios.

P: ¿No se ha demorado un poco el gobierno en asignarles una oficina?

R: Los procesos tienen sus ritmos. Obviamente, hubiera querido una respuesta rápida, en correspondencia con la urgencia de la institución.

P: ¿Cree que el incendio es responsabilidad única del correísmo (como lo sugiere Juan Sebastián Roldán, del gobierno) o hay otros involucrados?

R: No es pertinente anticipar interpretaciones, pero es evidente que estuvo orientado a parar la acción de control y dañar la base documental.

P: ¿Cuándo volverá a estar al 100% la Contraloría?

R: No será en el corto plazo. Hemos presentado el reclamo a Seguros La Unión y acordamos un ajustador para que haga un informe. Un segundo proceso, recomendado por los Bomberos, es sobre el estado estructural del edificio. Esto tomará su tiempo.

P: ¿En qué consiste la póliza?

R: Es un seguro de todo riesgo de incendio, robo y asalto, equipo electrónico, vehículos, rotura de maquinaria, responsabilidad civil y fidelidad. Es decir, ampara la totalidad de bienes institucionales. La póliza es de $ 24 millones. Ahora, una vez determinados el cumplimiento del aseguramiento y el estado del edificio se sabrá si será restaurado o derrocado.

P: ¿Se refiere al antiguo? Porque el nuevo está en disputa entre la Contraloría y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército

R: Es una ampliación que la efectuó el Cuerpo de Ingenieros y que aún no tiene la recepción definitiva (por un descuerdo técnico).

P: ¿El edificio nuevo es del Cuerpo de Ingenieros?

R: Es construido por el Cuerpo de Ingenieros y no está entregado de manera definitiva a la Contraloría.

P: Es decir, el edificio no es de la Contraloría

R: La Contraloría no tiene propiedad sobre ese edificio. Es un tema administrativo.

P: Si es así, ese edificio no estaría contemplado dentro de la póliza

R: Sí. Yo no me puedo adelantar. La situación concreta de esa área, que aún está bajo responsabilidad del Cuerpo de Ingenieros, es precisamente lo que queremos resolver.

P: ¿Qué sucedió con la supuesta glosa de Claro, que fue predeterminada y luego ya no?

R: En temas que son de naturaleza tan rigurosa, en términos técnicos y jurídicos, es lamentable que se difunda información imprecisa y se saquen conclusiones ajenas a la realidad. Nosotros no hemos desvanecido ninguna glosa; se trata de una predeterminación de responsabilidades.

P: ¿Nunca hubo una glosa?

R: En cumplimiento al debido proceso, cuando concluye un examen y se establece una estimación de perjuicio se debe informar, en este caso, a los contratistas y la Contraloría está obligada a abrir un proceso de defensa en los 60 días subsiguientes.

P: ¿Y se cumplieron esos 60 días?

R: Claro. En lo fundamental, se estimó un posible perjuicio que debía ser ratificado o no. Después de los 60 días de análisis. los equipos de Contraloría estaban en la obligación de recibir documentación de descargo. Esa documentación fue entregada y condujo a una revisión completa de todo el informe previo y del proceso de predeterminación. Como resultado de los descargos, los auditores determinaron que no existía un perjuicio susceptible de una sanción civil, administrativa o penal.

P: ¿Y es común que en las predeterminaciones se bajen montos?

R: Es totalmente normal, por eso se llama predeterminación y está antes de la determinación. Hay muchos casos en que se da esto.

P: Usted es político y su exposición al frente de la Contraloría ha sido intensa. ¿Ha tenido acercamientos para ser candidato?

R: En ningún caso. Yo estoy ejerciendo una función que no la busqué y que la asumí por mandato de la Ley. No lo hago en función del aplauso, acompañamiento ni cálculo personal alguno. El país vive un momento en que todos los actores políticos deben tener una gran responsabilidad. En ese contexto, las disputas prematuras respecto a eventuales candidaturas son muy peligrosas.

P: Pero son inevitables. Además, estamos a un mes de un año marcado por las candidaturas

R: Yo me veo como un intelectual y académico, más que político. Nunca me he visto ni me veo como actor político. Y en la Contraloría mucho menos, porque es un organismo técnico.

P: ¿El titular de un organismo técnico, como usted dice, interviniendo en la mesa para que se levante el paro?

R: Yo concurrí a este diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena en calidad de presidente de la Función de Transparencia. Todas las funciones del Estado fueron invitadas para acompañar a un diálogo que, además, estaba siendo mediado por las Naciones Unidas y la Iglesia católica.

P: En esa reunión, el video de la discusión con Pablo Dávalos, que fue asesor de la Conaie, lo mostraba en una posición más activa

R: Mi participación fue, exclusivamente, de buenos oficios. Si en algún momento tuve que intervenir en alguna discusión, fue para evitar que actores interesados bloqueen una resolución. El país no podía continuar así. Los estados de sitio son perniciosos siempre. Las democracias no pueden ser democracias sitiadas. Allí estaban las partes que podían resolver el conflicto y no había que buscar ni otro tiempo ni otro lugar.

P: ¿Es buena su relación con la Conaie?

R: Yo he tenido una trayectoria académica e intelectual donde siempre he reconocido la trascendencia del movimiento indígena. Desde ese punto de vista, yo mantengo y he mantenido una relación de total diálogo con el movimiento indígena.

P: ¿Con los dirigentes actuales o anteriores?

R: Con todos.

P: Los actuales parece que no hablan con nadie

R: Yo creo que en este momento la Conaie debe decantar sus procesos internos.

P: ¿Qué significa eso?

R: Si bien la Conaie es una organización estructurada unitariamente, contiene una diversidad que la enriquece. Es un momento en que, precisamente, tiene que depurar sus formas de expresión y actuación política. Desde su fundación, ha sido un protagonista, pero perdió significación cuando fue perseguida, excluida, silenciada en el periodo nefasto del correísmo. Creo que hoy la Conaie, como otros actores, tienen un mejor ambiente de expresión democrática.

P: Un mejor ambiente que casi le cuesta el puesto al presidente Lenín Moreno

R: Lamentablemente, la protesta indígena desbordó los canales de expresión social y fue el escenario para que fuerzas disruptivas aprovechen un legítimo reclamo social e insertan una evidente intentona de golpe de Estado.

P: ¿Un gobierno sin mediadores, sin capacidad de respuesta?

R: Creo que el gobierno respondió en los niveles en que debe hacerlo la autoridad del Estado, abriendo un espacio de diálogo. La presencia de Naciones Unidas y la Iglesia ayudó mucho.

P: ¿Ayudaron en un proceso de diálogo que debió empezar antes, no?

R: Yo no soy parte del gobierno; no me corresponde pronunciarme desde mi condición de presidente de otra función. Pero, en términos del análisis político, tenemos una democracia que está contrayendo sus espacios de representación y que necesita trabajar fuertemente en la relación del Estado con la sociedad civil.

P: Su sobrino, Raúl de la Torre está preso en Estados Unidos y ha confesado actos de corrupción. ¿Qué relación tiene él con usted?

R: El señor De la Torre es hijo de una prima que vive más de 30 años en Estados Unidos. Esa es la estricta relación familiar. Las circunstancias que él enfrenta frente a la justicia norteamericana y las que pudiese enfrentar ante la ecuatoriana son de responsabilidad del imputado.

P: Pero el trabajó con usted en la Contraloría. Ingresó en el 2011

R: No trabajó conmigo. Él fue funcionario de la Contraloría y salió mucho antes de que yo sea contralor.

P: Usted era subcontralor en ese entonces

R: No, la mayor parte del periodo en que el señor trabajó en la Contraloría ni siquiera estuve en el país. Estuve en Argentina, del 2010 a 2014. Pero hay un hecho esencial: las personas deben ser analizadas por sus actos, no por las relaciones de terceros. Y la relación familiar nunca ha incidido en mi actuación pública. Es totalmente irrelevante la situación del señor De la Torre con respecto a mi condición de autoridad del Estado. Las leyes deben aplicarse sin discrimen alguno.

P: Las críticas por su parentesco con De la Torre llegan del lado correísta y de otros sectores. ¿Ve un interés político?

R: Le insisto, no soy actor político. Aunque sí veo con preocupación que se busca un calentamiento artificioso del escenario. No debe sorprendernos que el año próximo tengamos una batería de barbaridades, con jugadores de ocasión que siempre buscan posicionarse con el escándalo. Yo no confundo esos escenarios, la acción de control es una responsabilidad.

P: ¿Una responsabilidad que cumplirá hasta el último día de su periodo?

R: Hasta el momento en que la ley determine que yo esté frente a la Contraloría.

P: ¿Cuando termina su período?

R: Ni siquiera pienso en aquello (concluye en 2022). (El Universo)