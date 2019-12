1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 05 Diciembre 2019

Se le agota el tiempo a la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, detenida y acusada por el delito de rebelión durante las protestas de octubre. Los sesenta días de licencia sin remuneración que le faculta la ley se terminan este 8 de diciembre. Pabón podría perder el cargo por ausencia , pero la normativa no es clara.

Paola Pabón, detenida desde el 14 de octubre es investigada por el delito de rebelión durante las manifestaciones en contra del Gobierno, perdería el cargo de prefecta de Pichincha.

El plazo que faculta el Código Orgánico de Organizacion Territorial, Autonomía y Descentralizacion (Cotad) para conceder licencias a los miembros del gobierno provincial, que acumulados, no sobrepasen sesenta días, vence el próximo 8 de diciembre.



El prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, vocal del consorcio que agrupa a estas autoridades del país, aclara que no se cumplen con todas las causales para una evetual destitución. "Un prefecto o un alcalde más de 60 días no se puede ausentar, pero si es un caso investigado por posibles delitos, por la investigación no puede ser apartada hasta que se compruebe".



A 3 días que venza el plazo para decidir la suerte de Pabón, los ocho alcaldes de los cantones de Pichincha, que a su vez son integrantes del Consejo Provincial, no se han reunido para analizar la situación de la prefecta detenida y procesada por la justicia, según reconoce el alcalde de Quito, Jorge Yunda.



En caso de concretarse la destitución de Pabón, el viceprefecto asumiría el cargo. Sin embargo, Yunda señala que la normativa no es clara para este tipo de casos.



Pabón ha presentado varios recursos para recuperar la libertad, pero todos han sido negados por la justicia. Además solicitó medidas cautelares ante la CIDH, organismo al que el correismo cuestionó durante los 10 años de Gobierno. (Ecuavisa)