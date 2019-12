1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Miércoles, 04 Diciembre 2019

El exmilitar Telmo Castro Donoso, un nexo clave del Cartel de Sinaloa en Ecuador, murió desnudo en la celda que compartía con otras tres personas en el Centro de Privación de Libertad Regional Zonal 8, en Guayaquil.

El ciudadano conocido como el “Capi” recibió aproximadamente 15 puñaladas en el tórax y rostro.

Además tenía huellas de ataduras en manos y pies, informó el fiscal Carlos Bustamante. El crimen ocurrió a las 10:30 del martes 3 de diciembre y un privado de la libertad se atribuyó el crimen, aunque no reveló el motivo. Solo manifestó que tenían problemas.

El sospechoso es Martín G.A., de 37 años, quien tiene una sentencia por robo y siete antecedentes penales por otros actos ilícitos.

Orlando Jácome, subdirector técnico del Servicio Nacional Integral de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), indicó que para el crimen se usó un arma elaborada manualmente por los internos conocida como “punta”.

“El victimario estaba en la misma celda y no sabemos si tenían relación de amistad o negocio, no podría adelantar. Sabemos que el muerto no tenía amenazas ni ataques anteriores”, dijo Jácome.

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de Twitter, difundió que inició la investigación.

El “Capi” y el Cartel de Sinaloa

Hace un año el nombre de Castro apareció en el juicio del siglo contra Joaquín el “Chapo” Guzmán, realizado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Ahí, Álex Cifuentes, un colombiano considerado mano derecha del “Chapo”, reveló que a Castro se le pagaba $ 100 por cada kilo que cruzaba la frontera con Colombia.

Según Cifuentes, el exmilitar recibió $ 600.000 por las seis toneladas que llegaron con éxito por el océano Pacífico hasta Sinaloa.

Telmo Castro era militar en servicio pasivo cuando fue detenido por primera vez en octubre del año 2009, junto a otras siete personas (otras dos que pertenecieron a la institución).

Ellos iban en dos vehículos (un furgón con falsos distintivos militares y un auto) por la vía Lago Agrio-Quito cuando vieron un control de Antinarcóticos y giraron bruscamente en dirección contraria.

Los agentes los persiguieron y en el auto pesado descubrieron una caleta en la que había 492 paquetes de forma rectangular con 557 kilos de cocaína.

En junio de 2010, el Tribunal Primero de Garantías Penales de Sucumbíos sentenció a dos años de prisión a Castro Donoso, en calidad de encubridor en el delito de tenencia y posesión ilícita.

Tres meses más tarde, el mismo tribunal con voto de mayoría concedió el beneficio de rebaja del 49% de la pena impuesta a Telmo Castro Donoso. Por el tiempo transcurrido en prisión, se determinó su inmediata libertad.

Pero Castro fue aprehendido nuevamente en junio de 2013, tras seguimientos de la Policía.

Los agentes descubrieron que una organización enviaría droga vía aérea desde una pista de aterrizaje del sector Campo Verde, ubicada en el kilómetro 1,5 de la vía El Empalme-Pichincha.

En el sitio la Policía halló una avioneta con 300 kilos de cocaína y detuvo a seis personas.

Supuesto secuestro

Castro, en ese entonces, dijo que había sido secuestrado y lo dejaron libre con la condición de que pagara $ 300.000.

Lo llamaron por teléfono para encontrarse en el sitio y entregar el dinero.

Esta vez Castro fue sentenciado a 13 años de privación de libertad.

Además tenía otra condena por lavado de activos. Cinco años después (en julio de 2018) una jueza le otorgó la prelibertad.

Por incumplir la orden de presentarse cada 15 días, regresó a prisión en diciembre de ese año. En el mismo mes de 2019 es asesinado. (El Telégrafo)