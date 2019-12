1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Miércoles, 04 Diciembre 2019

El abogado de María Sol Larrea, Teodoro Coronel Merizalde, habló sobre los USD 4,4 millones que la exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) debe pagar al Estado como reparación integral.

“Uno de los argumentos de la Fiscalía para pedir la prisión preventiva es que mi clienta debe cumplir con una reparación integral. Sobre eso vamos a apelar, porque esa no es la finalidad de la prisión preventiva. Y no quiere decir que la señora Larrea no piense en pagar y cumplir con las sentencias dictadas”, dijo este martes 3 de diciembre del 2018.

Según el abogado, el Estado no tiene una normativa para lograr la recuperación de los capitales de la corrupción en las sentencias que ya se encuentran en firme y ejecutadas. Es decir, después de haber agotado todas las instancias judiciales. “No solo es ella. Con todos los sentenciados pasa lo mismo. Pero el Estado no tiene un procedimiento que facilite el cumplimiento de estas decisiones”.

Según Dora Ordóñez, secretaria Anticorrupción de la Presidencia, el Estado debe recuperar USD 114 millones por casos en los que ya existe una sentencia en firme. Este trámite le corresponde a la Procuraduría General, pues ejerce la defensa judicial del Estado.

La exfuncionaria se encuentra arrestada en la cárcel de Ambato. Ella ingresó la noche del lunes, luego de que la Fiscalía presentara cargos en su contra por supuesto lavado de activos. Además, tiene un segundo expediente abierto por presunto peculado en la compra de fármacos dentro del IESS. (El Comercio)