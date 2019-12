La verdadera gasolina de las revueltas de octubre en Ecuador fueron los imprescindibles ajustes necesarios para hacer frente a la enorme deuda contraída por su predecesor. “Se nos dijo que teníamos un endeudamiento de 27.000 millones de dólares y al final eran 70.000. Se puede imaginar el susto”, asegura Moreno. Añade también que los subsidios a la gasolina eran utilizados por “personas que no los necesitan con coches de alta gama y por traficantes de cocaína”. Pregunta. ¿Qué ajustes van a hacer? Respuesta. Siempre va a haber ajustes. Heredamos un aparato burocrático paquidérmico, que se triplicó en el periodo anterior y que es difícil sacar adelante. El presidente anterior, Rafael Correa, lo hizo gracias a un precio de petróleo alto y a enormes índices de endeudamiento, pero estamos saliendo adelante… Existe un plan de optimización económica, de impuestos, que está siendo considerado por la Asamblea y en primera instancia lo ha aprobado y esperamos que lo haga en segunda instancia. P. ¿Pero no quiere concretar alguno? R. Un impuesto del 0,1% a las empresas que facturan más de un millón de dólares, del 0,15% para las de más de cinco millones y del 0,2% para las de más de 10 millones. Entre otros, 50 artículos adicionales más que tratan de regularizar el esquema de impuestos principalmente. Por ejemplo, ya no se va a pagar el anticipo al impuesto a la renta que causaba un retraimiento de la inversión de las pequeñas y medianas empresas. En lo que concierne al Gobierno, una rebaja del 5% del presupuesto de los ministerios, con excepción de educación, salud o seguridad. En cuanto a las críticas por unos sucesos que se saldaron con una decena de muertos y miles de heridos en dos semanas de protestas, Moreno asegura que aunque hubo excesos, se está investigando y que se hizo de manera “correcta”.