Detalles Publicado el Martes, 03 Diciembre 2019

La comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea Nacional emitió un informe favorable para la ampliación del aeropuerto de San Cristóbal, en las islas Galápagos. Es parte de un acuerdo con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, pesca ilegal, entre otros delitos.

La ampliación del aeropuerto de San Cristóbal, en las islas Galápagos, tiene el respaldo de la mayoría de integrantes de la comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea Nacional.

El pleno delegó a esta comisión para que investigue la utilización de la terminal, considerada estratégica por su ubicación geográfica, para operaciones militares contra el narcotráfico, la pesca ilegal, entre otros delitos.



Según el presidente de la comisión, Fernando Flores, nueve legisladores respaldaron la ampliación del aeropuerto para operaciones las 24 horas. "Tenemos un informe favorable en lo que se va hacer no atente contra el medio ambiente de Galápagos, ni se va a montar ninguna base militar. Simplemente se hará una adecuación para que estos aviones aporten a la seguridad de los ecuatorianos".



La ampliación es parte de un acuerdo de cooperación bilateral entre Ecuador y Estados Unidos, para que los aviones de este país Orión P3 y Awa, puedan abastecerse de combustible y operar desde el archipiélago.



Los asambleístas correístas de la comisión no están de acuerdo. "No se está avisando la posibilidad que abrió el ministro de Defensa de convertir a Galápagos en un porta aviones militar. Entonces eso es lo que se debe aclarar".



En los próximos días la comisión aprobará el informe y remitirá al pleno de la Asamblea para su conocimiento. La ampliación del aeropuerto de San Cristóbal estaría listo a mediados del 2020. (Ecuavisa)