Detalles Publicado el Lunes, 02 Diciembre 2019

El vicepresidente, Otto Sonnenholzner, en entrevista concedida anoche a Canal Uno, dijo que no se ve como candidato por el oficialismo para los próximos comicios (2021). Esta respuesta se dio ante una pregunta de Rafael Cuesta, quien dijo que el oficialismo necesita de un aspirante fuerte a la Presidencia.

“Yo no soy un buen candidato. Yo no sé mentir”, dijo el segundo mandatario, que anoche habló sobre su gestión en todo este año. “Al inicio veía con recelo este cargo, pero con el tiempo me he dado cuenta que es un honor servir”, destacó. Sonnenholzner está a cargo del Acuerdo Nacional y ha estado en contacto con distintos sectores, no solo sociales sino económicos.

Declaraciones

Economista de profesión, que se dio a conocer como radiodifusor, Sonnenholzner centró buena parte de la entrevista a hablar de las protestas de octubre pasado.

“En primer lugar, quiero decir que estoy de acuerdo con la eliminación del subsidio a los combustibles”, apostilló. Afirmó que en 45 años se han gastado más de 100 mil millones de dólares en algo que no le sirve al pueblo.

“¿Le parece justo que hemos quemado diésel en todo este tiempo?”, le preguntó a Cuesta. El segundo mandatario contestó que los tractores en los campos de la Serranía son “casi un mito”, pues son muy pocos quienes tienen estas herramientas. “Yo sé de esto, porque mi familia ha vendido maquinaria pesada para el campo”, resaltó.

Añadió que en todo este tiempo se ha dedicado a visitar a varios sectores del país. “Me he recorrido las 24 provincias. He conversado con la gente y he visto sus problemas. Me preocupa que muchos hermanos indígenas han sido obligados a salir de sus lugares para las protestas, bajo amenazas de multas”, destacó.

En este sentido, prefirió no meterse con la ‘advertencia’ que le hizo el dirigente indígena Leonidas Iza, quien señaló en la Asamblea que se le aplicaría la justicia indígena a Sonnenholzner. “Yo no respondo con violencia. Eso lo dejo a la Justicia. Yo estoy para trabajar y eso es lo que he hecho”, subrayó. (La Hora)