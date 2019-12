1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 02 Diciembre 2019

Nina Pacari Vega, dirigente histórica del movimiento indígena, es tajante: no hay espacio para oportunistas.

¿Cómo ve este nuevo momento de la Conaie?

Ahora, a la vuelta de 30 años se produce un nuevo Pachakutik, un momento histórico de un movimiento que plantea un país para todos, no solo indígenas.

Pero hay resistencias. Algunos dicen “la Conaie no me representa”.

La Conaie no es un gremio ni habla por un sector u otro, sino de un proyecto más amplio. Dudo, por ejemplo, que los partidos de derecha, como el Social Cristiano, digan “me representa la Conaie”. El tema no es si me representa o no, que no es lo de fondo y podría tender un hilo muy fino, que es el racismo.

¿Cree en una participación de la Conaie en las próximas elecciones?

La Conaie ha participado a través de Pachakutik; no es que recién va a hacerlo. Además, tiene todo el derecho a ser partícipe de los procesos electorales. No hay que asombrarse.

Hay expectativa por las alianzas. ¿Irán más allá de la izquierda tradicional?

Habría que repensar si realmente existe la izquierda en el Ecuador. El correísmo se decía de izquierda, pero más bien generó políticas que consolidan al capitalismo y benefician a los grupos económicos. Este es un momento especial para ver en qué medida el proyecto de la Conaie encuentra aliados estratégicos desde una visión más amplia: con los barrios, las organizaciones. No podemos poner en blanco y negro a las alianzas, sino en el nuevo contexto. Si lo capitaliza la Conaie sería interesante, aunque van a salir voces opositoras, críticas y racismo.

Nebot y Lasso han cuestionado a la Conaie; pero Rafael Correa se mostró amable con “los hermanos indígenas”.

De ninguna manera. Está claro cómo fueron los diez años de Rafael Correa, así como el cinismo y descaro de su pronunciamiento. No podemos olvidar a quienes vulneraron el derecho de los pueblos. Sería un suicidio ir con quien lo tergiversó y vació todo. No creo que se considere una alianza por esa vía.

¿Más allá de lo que digan las bases?

Más allá de eso. Hay una nueva situación y ojalá las nuevas dirigencias asuman bien las pistas. En el marco de la movilización, se dejó sentado que no hay espacio para los oportunistas. (El Universo)