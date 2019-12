Expreso de Guayaquil

Domingo, 01 Diciembre 2019

Un frío algo soportable para quien no está acostumbrado a las mañanas cuencanas. Yaku Pérez ha vivido bajo ese ambiente austral desde siempre.

Llega a la Casa de la Provincia, sede de la Prefectura del Azuay, en su bicicleta para recibir a EXPRESO en el despacho que ocupa hace casi seis meses.- EXPRESO publicó el pasado 20 de octubre que usted es el presidente de la compañía Agroazuay tal como refleja la página web de la Superintendencia de Compañías.

¿Es incorrecto?

- Claro que soy el presidente, pero no porque tengo acciones, sino en representación del Gobierno del Azuay porque son fondos públicos.

- ¿Es incorrecto el dato publicado de su pago de impuesto a la renta en 0 dólares que está en la página web del SRI?

- Yo declaro en 0 dólares el impuesto a la renta porque no llego a la base imponible. Y si no llego, no es obligación legal pagar un solo centavo. Mi declaración es el 0.

- ¿Entonces la información es correcta?

- Esa parte sí.

¿Considera que figuras públicas como políticos, empresarios, dirigentes sociales deberían ser totalmente transparentes en cuanto a su declaración de impuestos y patrimonio?

- Así debe ser siempre. Porque al ser figuras públicas, incluso los 16 millones de ecuatorianos, pero sí debemos dar ejemplo.

- Entonces, ¿por qué el reclamo al Expreso si lo publicado es correcto y en base a información de libre acceso?-

Sí, mi reclamo no es sobre el Servicio de Rentas Internas... Mi reclamo es porque me hacen aparecer como que soy accionista de una empresa y soy presidente. Cuando he aclarado no por tener acciones a título personal soy el presidente, sino por ser el prefecto electo.

- ¿Cuánto es su sueldo actual?

- Mi sueldo es de 5.500 dólares, legalmente. Sin embargo, mi primer decreto fue bajarme el sueldo a la mitad. Y en este momento me depositan en mi cuenta como 2.200 dólares. El resto va al Seguro Social y la mitad va a un fondo del agua. En el presupuesto de 2020 he pedido que no solo en la práctica se me haya bajado el sueldo, sino que en el sistema informático aparezca que no estoy percibiendo los 5.500 dólares, sino la mitad. Eso ya consta. Por eso también se están bajando (el sueldo) los directores departamentales para que en el presupuesto de 2020 mi sueldo sea la mitad del anterior prefecto.

- Y antes de ser prefecto, ¿cuál era su sueldo y de qué actividades vivía?

- De mis honorarios como abogado en el libre ejercicio profesional.- ¿Cuánto percibía?- No recuerdo con precisión. Del Caso Quimsacocha no recibí ni un centavo. Cuando defendí a mis hermanos de Victoria del Portete no gané ni un centavo. Cuando defendí con esta acción de protección con medidas cautelares que paró a la empresa Junefield no cobré ni un centavo. Pero me pagaron mejor que con el vil metal; con el abrazo, las lágrimas de alegría, con ese calor humano.

La Prefectura tiene la mayoría de acciones de la compañía Agroazuay y por tanto el prefecto, ipso facto, es el presidente. La compañía no es privada. No tengo ni una acción.

