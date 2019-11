El Telégrafo de Guayaquil

Publicado el Sábado, 30 Noviembre 2019

José Valencia, ministro de Relaciones Exteriores, habló sobre el informe emitido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el cual aconseja al Ecuador seguir con el proceso de diálogo con todos los sectores sociales del país y que se investigue el uso progresivo de la fuerza durante las protestas de octubre pasado.

El titular de la Diplomacia ecuatoriana recalcó que el comunicado es fruto de la visita de una comisión de la ONU, auspiciada por el Gobierno que buscó su criterio sobre los hechos ocurridos durante el paro.

“La principal conclusión del comunicado es sobre la necesidad de que el diálogo se que incluya a todos los sectores sociales, de tal manera que se resuelva cualquier tipo de divergencia a través de métodos pacíficos y democráticos”.

Sobre el uso progresivo de la fuerza, el Canciller dejó claro que se investigarán las acciones por parte de la Fuerza Pública, pero también la violación de derechos por parte de los manifestantes.

“El comunicado del Alto Comisionado mira en su integralidad lo que ocurrió en nuestro país a inicios de octubre, esa es la voluntad del Estado, cualquier exceso que se hubiera dado por parte de la Fuerza Pública va a ser y está siendo investigado”.

Asimismo, el Canciller mencionó que la Fiscalía y los tribunales de justicia están buscando a los responsables de los destrozos de la propiedad privada, agresiones y secuestros de la Policía Nacional y los culpables deberán comparecer ante la ley.

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, también se pronunció sobre el informe y aclaró que el uso progresivo de la fuerza puede ser investigado, pero que las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver en el tema. “Basta considerar que no se utilizó, jamás, ni un solo tiro, no hubo ni una sola arma de fuego que fue disparada, las regulaciones fueron específicas. Jarrín insistió que el manejo de conflictos se realiza con armas no letales.

“Que se investiguen los hechos. Pero que se diga innecesario, que nos digan qué otro método se utiliza para controlar un disturbio, un motín y las acciones de desestabilización”. (El Telégrafo)