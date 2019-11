1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 29 Noviembre 2019

La mañana de este viernes 29 de noviembre, durante una rueda de prensa sobre la gestión de la Defensa de Ecuador durante el 2019, el ministro Oswaldo Jarrín, reiteró que el trabajo de esa cartera se encuentra enmarcado en las misiones constitucionales que cumplen las Fuerzas Armadas. Además, informó sobre las adquisiciones de las FFAA, que han sido ejecutados de Gobierno a Gobierno. Entre aeronaves, armamento, etc, la inversión asciende a 100 millones de dólares.

Por otro lado, el ministro Jarrín cuestionó el informe de la ONU que concluyó que en las protestas acaecidas en Ecuador del 3 al 13 de octubre hubo detenciones arbitrarias por parte de la policía y que "la actividad represiva de los agentes del orden no se ajustó a las normas".



“Que nos enseñe la ONU cómo actuar en casos de violencia, cuando operan grupos insurgentes. Que haya sido excesivo o no puede investigarse, pero que se diga innecesario, que nos diga qué otro método se utiliza para controlar un disturbio, motín, desestabilización, uso de armas caseras, quebrantar el orden constituicional, realizar acciones de terrorismo..", aclaró el ministro de Defensa.



La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que envió un equipo de expertos del 21 de octubre al 8 de noviembre, determinó que en las protestas hubo al menos 9 muertos, 1.507 heridos (de ellos 435 miembros de las fuerzas de seguridad) y 1.382 detenidos, "muchos de ellos arbitrariamente", según un comunicado del organismo publicado este viernes.



Los expertos de la ONU citaron informes procedentes de víctimas y testigos para dictaminar que los agentes del orden -policía y militares desplegados tras la declaración del estado de excepción- no se ajustaron a normas u criterios internacionales al recurrir a un "empleo innecesario y desproporcionado de la fuerza". (Ecuavisa)