1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 07 Noviembre 2019

El Gobierno Nacional ha recuperado 16 millones de dólares por concepto de la lucha contra la corrupción. Así lo señaló el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, en la inauguración de la conferencia 'Gobernanza, integridad y transparencia para el desarrollo', organizada este jueves en Quito por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), aunque no dio detalles de qué casos son.

Según el funcionario, las pérdidas por corrupción son incalculables.

Recordó que el Ejecutivo remitió a la Asamblea Nacional un proyecto para la extinción de dominio para que la justicia pueda recuperar "algo" de esos recursos.

Señaló que 30 exfuncionarios de alto nivel están o prófugos o en procesos judiciales. No precisó nombres ni gobiernos específicos ni las causas judiciales.

"Digo algo porque se los acusa de ladrones no de giles. Es difícil a veces rastrear, encontrar, no es tan fácil. Hay que hacer los esfuerzos que hay que hacer pero el testaferrismo, por ejemplo, está a la orden del día, el manejo de dinero en efectivo no es rastreable, solo con inteligencia operativa me refiero se puede ubicar", añadió.

Mencionó que la institucionalidad actual es independiente y que hay una comisión internacional contra la corrupción que empezará a actuar pronto.

"Son enemigos del desarrollo el dogmatismo, el adoctrinamiento, la ideologización", agregó.

Sonnenholzner expresó que uno de los pasos fundamentales para luchar contra la corrupción es devolver los conceptos de valores en la educación básica. Y que en ese camino va el Régimen, insistió.

En tanto Luis Carranza, presidente ejecutivo de CAF, recordó que, de acuerdo a una encuesta de 2018, uno de cada cuatro latinoamericanos ha sido presionado para pagar sobornos o coimas por empleados públicos, tres de cada cinco sienten que los conciudadanos no se preocupan por la corrupción, y cuatro de cada cinco creen que los sistemas judiciales no son eficientes en castigar la corrupción como se debería.

Carranza indicó que la corrupción aumenta, por ejemplo, los costos de la infraestructura o se llevan a cabo obras que no generan la rentabilidad social mínima requerida.

El titular de la CAF expresó que se buscan mecanismos de apoyo a los gobiernos para luchar contra la corrupción y lograr mayor transparencia e integridad. Y con ese objetivo habrá a lo largo del día cuatro paneles como el de Gobernanza y transparencia en el sector de la infraestructura o el fortalecimiento de capacidades en lo público y privado.

Sonnenholzner indicó que la CAF es parte de los organismos aportantes de apoyo multilateral por más de diez mil cuatrocientos millones de dólares para recuperar el orden en las finanzas públicas. (El Universo)