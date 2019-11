1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 07 Noviembre 2019

En los últimos días, 19 clínicas privadas, lo largo de todo el país, denunciaron que gobierno arrastra seis meses de pagos incumplidos a los proveedores de servicios de diálisis.

Estos pagos son resultado de los convenios firmados por el Estado para que pacientes del sistema público reciban atención en el sector privado.

La deuda, según las clínicas, llegaría a los $10 millones. “La atención a nuestros pacientes renales se mantiene. Pero llegaremos al punto de no tener el dinero suficiente, de no acceder más a préstamos, de no contar con el personal ni los insumos. Entonces no sabemos qué va a pasar”, dijo Cristina Freire, vocera de los centros de diálisis que demandan por los atrasos.

Esta mañana, a través de un comunicado oficial, el Ministerio de Economía anunció que según sus registros financieros, hasta finales de octubre de 2019, se han pagado $35,4 millones a 22 empresas médicas proveedoras de servicios de diálisis, en todo el país.

Además, este jueves, 7 de noviembre, se realizó un pago de $3,3 millones para facturas pendientes con este tipo de proveedores.

"Las clínicas que han recibido sus pagos durante este año corresponden a servicios prestados en las Coordinaciones Zonales del Ministerio de Salud y otras instituciones de la red de salud pública. En el 2018 se pagaron más de $39 millones a 23 empresas", dice el comunicado.

Según las denuncias de los proveedores privados, cerca de 100 trabajadores han renunciado en 19 centros debido a retrasos en el pago de sueldos y algunos han presentado demandas.

Además aseguran que las clínicas han tenido que hipotecar bienes para mantener los pagos de electricidad y agua. (La Hora)