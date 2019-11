1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% (1 Vote)

Detalles Publicado el Miércoles, 06 Noviembre 2019

Esté o no en el país y ahora con partido o sin partido político, el empresario Álvaro Noboa está activo en las redes sociales, sus videos se hacen virales, su foto se replica en un sinnúmero de memes... Aunque ya no quiere ser presidente, sigue hablando de política y ahora tiene la idea de fundar un país.

Cuando en el país se dieron las manifestaciones él estaba en Londres y desde allí el cinco veces candidato presidencial mostró su apoyo al gobierno de Lenín Moreno.

Lo hizo en un video de cerca de 3 minutos publicado en su cuenta de Facebook, el 9 de octubre: “Ecuatorianos, es el momento de guardar la calma, es el momento de apoyar a la Fuerza Pública, a las Fuerzas Armadas, al Gobierno, y a todos aquellos que queremos el bien”.

Su exposición virtual es más frecuente desde el 2017 cuando enfrentó en una playa en Miami los vientos del huracán Irma. Su video se volvió viral.

A raíz de ello ha publicado muchos videos desde una caminadora dando consejos de buena alimentación y en otras ofertando trabajo. El puesto más reciente fue para ejecutivo de ventas y su publicación tiene más de 4500 comentarios.

Pero uno de los videos con mayores interacciones es sobre su propuesta de ser el fundador del país llamado ‘América’. Esta iniciativa la dio a conocer semanas atrás y busca unir a todos los países del continente.

Noboa plantea realizar una ‘cruzada’ para que la idea de a poco tome forma. “La América que busco es democrática, de libre empresa, libertad de culto”, así se imagina la integración del continente.

Su propuesta contempla un solo gobernante, un congreso y una sola Constitución. “Ya no será de cada país, el de Guayas irá a votar, Santiago de Chile irá a votar”.

Durante una entrevista vía Skype, Noboa afirma que recibe comentarios desde Washington, Florida, Los Ángeles, Nueva York y de ciudades de Ecuador.

“Les parece genial la idea. Por ahí hay personas que no les gustan y dicen que estoy loco, lo cual considero un piropo. A (Albert) Einstein le decían loco también... Hay un pequeño grupo malcriado”, expresa.

Sobre esta idea, el empresario de 68 años ha publicado 14 videos en Facebook con subtítulos en español, inglés y portugués. Muy pocos en Twitter.

“Me di cuenta de que Facebook era la herramienta de comunicación que se usa a nivel popular, por eso de ahí en adelante me comunico por Facebook, WhatsApp, un poco por Instagram, Twitter”, señala.

Descarta postularse para las próximas elecciones del 2021. Dice que ya no es su aspiración. “Lo hice en las dos carreras presidenciales que gané 1998 y 2006 cosa que (Rafael) Correa nunca me lo perdonó y me robó la hacienda Clementina por rabia, me imagino. (Pero) el que hace el mal termina pagando el mal”, dice.

Noboa fue candidato por cinco ocasiones. En 1998 se postuló por el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE); en 2002, 2006, 2009 y 2013 por su extinto Partido Renovador Institucional de Acción Nacional (Prian) que luego se volvió a inscribir como Adelante Ecuatoriano Adelante.

Ese partido también quedó extinto el jueves pasado del Registro Permanente de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE). Ayer, su directivo Wilson Sánchez dijo que apeló la resolución del CNE.

“Agotaremos todas las gestiones porque queremos un Ecuador donde los ciudadanos puedan organizarse libremente. La oposición es un derecho”, y agregó que la decisión es “discriminatoria”. (El Universo)