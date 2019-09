La Hora de Quito

Lunes, 30 Septiembre 2019

Emilio Palacio, exeditor de opinión de diario El Universo, autoexiliado en Miami, es el autor del libro: ‘La masacre exquisita de Rafael Correa’. La Hora se comunicó con él y en una entrevista habló de su obra, el 30 de septiembre de 2010 (30-S), el caso Quinsaloma, entre otros temas.



¿El libro habla de Galo Lara?

Más habla de la persecución hacia él: ese es el centro del tema. Respecto a la masacre de Quinsaloma, la Policía sabía sobre los autores materiales e intelectuales. A pesar de eso, forjaron pruebas e inventaron testigos para mandar a la cárcel a Lara y a Carolina Llanos.

¿Por qué hablar del 30-S?

Porque fue un capítulo de nuestra historia reciente que nos afectó a todos: a Lara, al Universo, a mí y a muchísima gente, Con el 30-S Correa logró el control completo de la Policía, lo que facilitó la persecución que desarrolló en su régimen.



¿A qué alude la masacre exquisita?

El periodista Thomas Wolfe hablaba de la izquierda exquisita, aquella que se refiere a revoluciones y a los pobres, mientras está comiendo caviar, luciendo hermosas alhajas y tomando champagne. Correa era eso: hablaba de los pobres, pero con buena vida.

¿Desde cuándo comenzó la investigación para este libro?

Desde hace seis años. Empecé a recopilar información original del juicio seguido a Lara, quien también aportó con documentos. Después de conocer su caso, me quedé con la boca abierta.



¿Por qué?

Porque hubo dos masacres. La segunda, la de Quinsaloma, fue para vengar la primera, y de eso se agarraron para mandarlo preso.



¿Todo eso en 80 páginas?

Intenté hacer un libro escrito en un lenguaje simple para que llegue al gran público, no solo por Lara. Tenemos que saber que al país le vendieron una mentira.



¿Hasta cuando seguirá exiliado?

Hubo razones poderosas para salir del país, me iban a meter preso. Pero no es solo eso: acaban de apresar a un señor que me demandó en Ecuador y tengo ese juicio pendiente. El Gobierno intervino como actor en ese proceso y todavía no me han notificado si ese caso está archivado.



Planteó una queja en la CIDH, ¿en qué instancia va?

La comisión ya se pronunció sobre mi caso y tengo mucho optimismo de la respuesta que va a dar el Gobierno a la CIDH: pronto me verán en Ecuador. (DAB)

