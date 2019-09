1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Domingo, 29 Septiembre 2019

Al Consejo Nacional Electoral (CNE) se le complica solucionar los problemas en sus sistemas informáticos, a 17 meses de que se realicen las elecciones presidenciales y de legisladores en marzo del 2021.

Su presidenta Diana Atamaint dijo que están preparando “propuestas y alternativas de solución”, con la intención de cambiar el sistema para la verificación de firmas; para la inscripción de organizaciones políticas; y el Sistema de Transmisión y Procesamiento de Resultados (STPR).

Estos temas fueron objeto de observaciones por parte de la Contraloría General, que concluyó, por ejemplo, que hay cuatro organizaciones políticas que no habrían cumplido con el número de firmas establecido en el Código de la Democracia para inscribirse, porque muchas de ellas eran repetidas o no correspondían al padrón electoral; o había menores de edad y personas fallecidas.

A esto se suma que el 24 de marzo de 2019 cuando se realizaron las elecciones seccionales, el STPR dejó de transmitir en su web los resultados por un problema en sus firewall (protección de amenazas).

El “manejo de la crisis fue caótico, descoordinado e informal”, describió el catedrático Enrique Mafla, quien hasta hace pocos días fue coordinador nacional de Seguridad Informática del CNE.

El presupuesto del organismo, que se aprobó hace pocos días, llega a $ 57’175.423; de los que unos $ 5 millones serían para renovar la infraestructura tecnológica, dijo Atamaint.

Como parte de dichos gastos, Atamaint busca adquirir un centro de monitoreo de redes para detectar incidentes, por $ 1’429.835. Se justifica que son soluciones de seguridad informática para aplicar las recomendaciones de las misiones electorales y de la Contraloría General del Estado.

Para la compra de firewalls (sistemas de seguridad) se estimó la cifra de $ 745.662. La necesidad surgiría porque el “equipamiento actual deja de tener vigencia en el 2020”.

Para “autenticar” la información que se genera internamente se invertirán $ 672.000; otros $ 297.231 para actualizar una plataforma para la operatividad de las aplicaciones.

Se prevé contratar “servicios profesionales sin relación de dependencia”, para diseñar e implementar la arquitectura de software; y doce personas por ocho meses para que ejecuten una “reingeniería” del STPR, el sistema integrado de organizaciones políticas, y la automatización del Registro Electoral.

El vicepresidente del Consejo, Enrique Pita, advirtió que estas implementaciones no se ajustan a la realidad: “Si se quiere hacer todo lo que se dice que se va a hacer, no estamos atrasados, sino atrasadísimos. Y ese aviso de un nuevo sistema, una nueva plataforma, no se ajusta a la realidad”.

Cree que debe analizarse la “repotenciación de equipos” y mirar al “interior del CNE los profesionales con la capacidad para hacer este trabajo, en la medida que estén liderados por personas que conozcan de procesos electorales”.

Diego Tello, técnico electoral y exfuncionario en el CNE, alerta que para implementar cambios informáticos en el organismo “se requiere por lo menos un año, solo en las pruebas, a lo que se sumaría el desarrollo del sistema, y están apretados en los tiempos”.

“Atamaint va a las universidades a pedir ayuda. Pero en la universidad, ¿saben de procesos electorales? No. Eso tiene que ver con expertos. Debe pedir ayuda a organismos electorales extranjeros; pero hay una desorientación de la cabeza del CNE. Van a perder tiempo o van a hacer un contrato millonario con cualquier sistema”, comentó Tello.

Con actual sistema se revisarán las rúbricas

La verificación de la autenticidad de las firmas que presenten los colectivos ciudadanos que buscan convocar a una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se harían con los sistemas existentes en el Consejo Nacional Electoral (CNE), pese a las observaciones de la Contraloría General del Estado.

El CNE tiene el sistema Controlcap, que se complementa con digitadores (humanos) para verificar la validez de la firma de un ciudadano para la inscripción de una organización política o para respaldar una iniciativa popular.

La Contraloría halló que al menos cuatro grupos políticos habrían sido inscritos en el CNE, sin haber cumplido con el número necesario de rúbricas, pues existían inconsistencias.

El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, dijo que la revisión de las firmas que obtengan el Comité por la Institucionalización Democrática y Ahora se hará con los sistemas vigentes.

“La institución no está trabajando en un nuevo programa informático para la revisión de firmas”, zanjó Pita.

Atamaint aspira a que el tiempo les alcance “para poder ajustar los sistemas”. (El Universo)