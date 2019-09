1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Sábado, 28 Septiembre 2019

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) no podría revisar el periodo de funciones de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Arturo Cabrera y Patricia Guaicha, por ser ratificados en sus cargos por el organismo transitorio que presidió el fallecido Julio César Trujillo.

Esta sería la conclusión de un informe interno que solicitaron los siete vocales del Consejo al departamento Jurídico para decidir si debe organizarse un nuevo concurso para reemplazar a los dos jueces, como lo plantea la vicepresidenta, Sofía Almeida.

El Cpccs “carece de competencia para revisar las decisiones” del Consejo Transitorio reseña el documento, que deberá ser aprobado o desechado por los consejeros en su pleno previsto para el miércoles.

Almeida pidió que se haga este informe para determinar si Cabrera y Guaicha debían concluir sus periodos alegando que tras ser suplentes se principalizaron en el cargo de dos exjueces que terminaron sus funciones en el 2018.

Tanto Cabrera como Guaicha fueron nombrados suplentes en junio del 2012 hasta junio del 2018. El primero se principalizó el 23 de noviembre de 2016, tras la renuncia de Patricia Zambrano; en tanto que Patricia Guaicha lo hizo tras la renuncia de Patricio Baca.

Para el legislador Fabricio Villamar (antes de CREO), prolongar su permanencia hasta el año 2022, implicaría alargar indebidamente los periodos de los dos exjueces Zambrano y Baca, lo que llevaría a que Cabrera ejerza las funciones como juez electoral por diez años.

El caso llegó a la Asamblea Nacional, y Villamar indicó que si bien hay pronunciamientos hechos por la Corte Constitucional sobre los periodos de los jueces y lo que puede o no hacer el Cpccs, “pero este tema específico no lo toparon, pero no lo hicieron porque los plazos de ellos son claros”, anotó.

El Consejo tiene que resolver si llama o no a concurso, “ojalá no les tiemblen las piernas”, dijo el legislador. (El Universo)