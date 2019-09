1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 27 Septiembre 2019

“En el expediente, no existe ningún tipo de información, como ha dicho el presidente (Lenín Moreno), que se esté investigando”, señala Carlos Soria, abogado del ciudadano sueco Ola Bini, a quien la justicia investiga por el delito de acceso no consentido a un sistema informático.



Lo dijo en referencia a las declaraciones del primer mandatario, quien en una entrevista con CNN indicó que existen pruebas de que Bini ha intervenido, no solo en la política de Ecuador, sino del mundo entero.



"Ahora dicen que Ola Bini ha estado desestabilizando no solo el gobierno del Ecuador, sino a gobiernos del mundo desde un teléfono, ya nos parece algo fuera de cualquier lógica... Lamentamos mucho que nuevamente el señor presidente interfiera de esta forma en la investigación que se lleva a cabo, rechazamos esas declaraciones", agregó la defensa del procesado desde los exteriores de la Fiscalía, donde el ciudadano sueco se presenta todos los viernes, como parte de sus medidas cautelares.

Asimismo, enfatizó que su defendido "jamás ha tenido interferencia en ningún régimen político, tanto nacional como internacional". De igual forma, dijo desconocer sobre algún tipo de investigación contra Bini en otro país que no sea Ecuador.



E hizo un pedido a Moreno. "Lo único que le pedimos al señor presidente es que si tiene algun tipo de información la canalice a través de las instituciones que tienen que investigar y que tenga la amabilidad de no inteferir más en la investigación".



Este lunes 30 de septiembre de 2019, se realizará la audiencia de recusación contra la jueza Yadira Proaño, a quien esperan apartar del proceso. (Ecuavisa)