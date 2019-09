1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 26 Septiembre 2019

Más de $75 mil habría gastado la Asamblea Nacional en las dos comisiones legislativas que no trabajan por diferencias internas.



María José Carrión, presidenta de la mesa de los Trabajadores; y Héctor Yépez, titular de la comisión de Gobiernos Autónomos, se niegan a renunciar y los otros miembros no acuden a sus convocatorias.

Desde el 18 de junio de 2019, en que sus presidentes fueron designados por el pleno legislativo, puesto que la designación de mayo fue anulada, ninguna de las comisiones sesiona. No han tenido quórum porque los miembros no están de acuerdo con quienes las presiden.



En cada una, laboran cinco personas.

-2 asesores que cobran en total $6 mil.

-1 secretario que recibe $2.890.

-1 prosecretario, cuyo sueldo es $2.490; y

-1 asistente, que percibe $1.390



Es decir, la Asamblea designa mensualmente $12.800 al pago de estos funcionarios. Al ser dos comisiones, el costo bordearía los $25 mil mensuales y como son tres meses sin laborar, se habría invertido $75 mil sin sesionar.



Para Henry Moreno, de CREO, la responsabilidad no es solo de los presidentes de las comisiones que no quieren renunciar, sino también de quienes no asisten.



La sanción por no acudir a una sesión de una comisión es de cerca de $166, pero solo se aplica si la mesa legislativa tiene quórum.



Se espera una acción de las autoridades legislativas, cuando su presidente César Litardo retorne de su visita oficial en China, con una comitiva de nueve personas, entre ellas cinco legisladores. El parlamento cubre el costo de pasajes y viáticos de los dos primeros días del periplo, de una semana. (Ecuavisa)