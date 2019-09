1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Al margen la 74 Asamblea General de la ONU, en Nueva York, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, conversó con la periodista Celia Mendoza de la Voz de América, sobre la agenda de su país a la reunión anual internacional.

LM: Bueno, la agenda es extensa, inició el día de ayer, en el cual hice la presentación de la posición de Ecuador con respecto al cambio climático. había manifestado nuestra seria preocupación. El cambio climático está afectando ya no solo la vida, la flora, la fauna, las nieves, el agua, las condiciones ambientales, sino afectando muy seriamente al ser humano... [dije] que había que preocuparse un poco más.

Hice un llamado -muy cordial, por supuesto- a los países desarrollados para que pongan la parte que les corresponde, independientemente de ello, nosotros haremos nuestra parte, que es cuidar nuestro medio ambiente. En Ecuador el 30 % de su territorio son áreas protegidas. Y quería recordarles también que Ecuador la naturaleza tiene derechos, tiene derechos y cualquier persona que sienta que sus derechos son conculcados, puede demandarlos.

En el día de hoy, pido ya la primera reunión bilateral con el presidente de Hungría, señor Áder (János Áder) y luego tendremos el almuerzo con el Secretario General de Naciones Unidas, y posteriormente estaré reunido con la comunidad ecuatoriana, que es una comunidad bastante grande, la de Nueva York ya cifra casi el millón de habitantes y [también] los ecuatorianos de acá [Washington} pues hay que darles nuestro saludo cordial y nuestro abrazo fraterno, y por supuesto, que se sientan bienvenidos cada vez que deseen venir a nuestro país.

CM: Presidente, Ecuador ha jugado un papel fundamental en la región. Sabemos que después que usted entra a la presidencia hace cambios para separarse de algunos gobiernos en la región y sus políticas. ¿Cómo ha influenciado las relaciones con Nicolás Maduro o con otros países de la región en este momento que es crucial para Venezuela?

LM: El Ecuador, gracias no solo a la iniciativa del Presidente, sino al deseo del pueblo ecuatoriano, decidieron abandonar una vía equivocada, aquella del mal llamado "Socialismo del Siglo XXI", que lastimosamente sirvió para endeudar agresivamente el país y para que un grupo de quizás tres, se lleven gran parte de la riqueza nacional.

Nosotros no reconocemos al señor Maduro como Presidente, hemos manifestado nuestro respaldo a la decisión soberana de la Asamblea y le hemos manifestado nuestro respaldo al señor Guaidó como presidente del país, inclusive él ha designado ya su embajador, al cual hemos dado ya el beneplácito.

CM: El tema migratorio, ¿cómo lo ha manejado su país? Recientemente hemos escuchado llamados por parte de Colombia para que se abra un corredor humanitario, ha hecho varias peticiones para que se haga una documentación específica. Cuéntenos cómo lo está manejando, porque lo último que escuchamos de su ministra de gobierno era que se estaba analizando cómo se hacía el proceso de tránsito para aquellos que tenían visa para un tercer país.

LM: Ecuador es un país que siempre ha tenido los brazos abiertos a los hermanos, no solamente latinoamericanos, venezolanos de forma particular, sino a todos los hermanos del mundo en distintas migraciones en el país y los hemos recibido con el afecto que se merece un pueblo que ha iniciado una diáspora para escapar de un gobierno que no ha sabido encontrarle salida a los temas de la salud, la educación, del trabajo, etc.

Los hemos acogido con cariño, pero ya el número desborda la capacidad del Ecuador de acogerlos a todos: nos estamos acercando ya a los 500 mil refugiados venezolanos en el país, a los cuales nos hemos entregado; les hemos dado trabajo, salud, educación, seguridad, alimentación, pero, vuelvo a recalcar, ya se desbordó nuestra capacidad.

En este momento hemos decidido solicitar una visa humanitaria que la proporcionaremos a los hermanos venezolanos que realmente la necesiten y también, para el mes de octubre empezará a funcionar este corredor humanitario para permitir a los hermanos venezolanos que desean trasladarse a otro país.

CM: ¿Cómo se implementaría el corredor humanitario? Porque cuando hemos ido a la frontera, muchas de estas personas nos aseguran que no tienen la manera de ir al consulado, a la embajada en Bogotá, debido a que no tienen los recursos económicos, la amenaza de movilizarse, muchos han caminado. ¿Cómo Ecuador planea trabajar de conjunto con el gobierno de Colombia?

LM: Claro que sí, nosotros ya conversamos con el presidente Duque acerca de aquello que él ha manifestado que está dispuesto a canalizarlo adecuadamente y nosotros también para volverlo una realidad para aquellos venezolanos que desean reencontrarse con su familia, hijos que desean ver a sus padres, que a lo mejor no los ven hace tiempo, pero esto realmente no es sino la consecuencia de un gobierno despótico, autoritario, hambreador, que tiene sumido al pueblo venezolano en la situación más crítica de su historia.

CM: ¿De qué manera la comunidad internacional puede colaborar? Hemos escuchado llamados fuertes por parte de la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) para hacer donaciones, sabemos que gobiernos como el de Estados Unidos han entregado fondos a la región por medio de USAID. ¿Nos podría hablar un poco de las necesidades y de lo que significa para un país como Ecuador recibir estas ayudas?

LM: Los fondos que se han entregado son insuficientes, realmente. Las necesidades son bastante grandes, solo en atenciones médicas vamos cifrando las 500 ó 600 mil atenciones médicas a hermanos venezolanos.

Se acerca ya a 20 mil el número de niños y jóvenes que han sido acogidos en las escuelas de Ecuador, y usted entenderá que en un país como Ecuador, en el cual tenemos dificultades con respecto al empleo, pues la afluencia de los hermanos venezolanos afecta seriamente esos índices.

Pero independientemente de aquello, lo hemos hecho. Necesitamos, precisamos de la ayuda internacional, principalmente desarrollados para que nos proporcionen esos recursos tan importantes para atender tan adecuadamente a los hermanos venezolanos. En este nuevo año está presupuestado aproximadamente 120 millones de dólares, lo cual es una cifra importante para Ecuador, para atender a los hermanos venezolanos.

CM: Desde Naciones Unidas ¿cómo Ecuador ha trabajado para resolver los conflictos regionales? ¿cómo siente que su administración ha logrado un camino para esto? Escuchamos que el Grupo de Lima se reunió esta semana, hay una plataforma que ustedes llevaron a cabo hoy acerca de la crisis humanitaria. ¿Cómo cree que su trabajo aquí en Naciones Unidas se ve reflejado en acciones concretas?

LM: Todas las acciones que toma Naciones Unidas suelen no tener efectos inmediatos. Tomemos en cuenta que se requiere el diálogo, los acuerdos con todas las formas de interpretar, todas las formas de pensar y de pensar el mundo, pero de todas formas, igual, nosotros siempre pondremos nuestra parte, la pondremos en el momento en que le pidamos al mundo que se desmantele de una vez y definitivamente el arsenal nuclear que tan en peligro tiene a la especie humana, eso por una parte.

Por otra parte, la protección del planeta [pediremos] disminuir la emisión de los gases que produce el efecto invernadero, se haga una feliz realidad y que podamos contar con una naturaleza tan prístina o mejor todavía, en mejores condiciones que aquella que nosotros recibimos, esa es nuestra única aspiración, y al mismo tiempo, hacer el llamado a los países del mundo a que reclamen, permanentemente, la falta de democracia en Venezuela.

No nos olvidemos nosotros que la Alta Comisionada de Derechos Humanos [Michelle Bachelet] que inclusive tiene amistad con el dictador Maduro, ha dado señales muy severas, muy fuertes acerca de lo que está pasando en Venezuela, que la cifra de fallecidos y desaparecidos ya va por más de los 300 mil y eso ya verdaderamente es un holocausto, un holocausto en América Latina que lo está generando una dictadura corrupta, una dictadura autoritaria que ya hace ratos debía haber llamado a elecciones libres en Venezuela.

CM: ¿Esta situación es sostenible? Se habla de que podría sobrepasar los 5 millones de refugiados en los próximos años.

Entiendo que se va acercando a la cifra, muy difícil tener las cifras exactas porque claro, los refugiados no necesariamente son registrados. Nosotros lo vamos a hacer a partir del mes de octubre con el fin de poder ayudar, con el fin de poder programar, planificar adecuadamente haremos un censo de los hermanos venezolanos para otorgarles esas visas que ellos requieren para poder estar tranquilos.

Presidente, usted ha tenido una nueva relación con el gobierno de los Estados Unidos, ha recibido visitas importantes durante los últimos meses. ¿Cómo usted ve la relación, no solamente con Estados Unidos, pero con la administración del Presidente Donald Trump quien pudiera ser reelegido el próximo año, de ganar las elecciones?

LM: Cuando fue electo el Presidente Trump yo había manifestado que independientemente de que a lo mejor tengamos ciertas divergencias con respecto a la posición ideológica, y principalmente con respecto a la posición de nuestros hermanos migrantes del Ecuador y de todo el mundo acá, independientemente de aquello respetaremos, haremos el acercamiento, refrescaremos nuestra relaciones con el gobierno de Estados Unidos.

No nos olvidemos nosotros que estados Unidos es el principal socio comercial del país, es el país en el cual el mayor número de ecuatorianos y latinoamericanos existen en el mundo, de ecuatorianos deben cifrar los 2 o 3 millones, que la mayoría ya ha legalizado su situación acá y que en su momento más difíciles se han constituido en una fuente de divisas hacia nuestro país.

Este país los acogió con cariño, los ecuatorianos son buenos trabajadores, gente honesta. La relación con Estados Unidos viene siendo de hace rato una buena, relación, hemos reanudado una mesa de de diálogos, de acuerdos, que fue cerrada por el gobierno anterior [Rafael Correa].

Hemos recibido la gentil visita del vicepresidente y del señor Pompeo [Mike Pompeo] y hemos conversado con ellos acerca de la situación política en Latinoamérica y de nuestras relaciones, que espero cada día sean mejores, este es el país más grande del mundo, económicamente me refiero, la mayor potencia mundial; es un país que compra muchísimo al Ecuador y vende muchísimo a nuestro país y lo único que podemos solicitar y querer nosotros es que esa relación se amplíe en beneficio de los ciudadanos de ambos países.

CM: ¿Hay preocupación frente a estos nuevos avances en Colombia con el resurgimiento de las FARC porque Ecuador está muy cerca de territorio colombiano? Además, en el pasado han tenido problemas de narcotráfico y de presencia de guerrillas como el ELN.

LM: Hemos celebrado permanentemente la firma de los acuerdos de paz en Colombia. Lamentamos muchísimo que grupos ventajosamente pequeños hayan decidido no continuar con ese proceso de paz.

Lo he conversado con el Presidente Duque y nosotros pondremos nuestra parte, la parte que nos corresponde es impedir que esos grupos guerrilleros o los grupos de narcotraficantes pasen a nuestro país, transiten por él libremente, o siembren esta droga tan nociva para el mundo.

CM: ¿Denuncia usted o se une a la denuncia de Iván Duque, que dice que Venezuela es el que se está encargando de ayudar a estos grupos al margen de la ley en estas fronteras entre Colombia y Venezuela?

LM: A mí no me consta, pero creo en la palabra del presidente Iván Duque, y no me parecería nada raro porque en los manifiestos y en las ideas que propone el dictador Maduro está siempre presente el apoyo a los grupos guerrilleros.

CM: ¿Nos puede contar un poco acerca de las bilaterales? Nos mencionaba que se reunió con Hungría ¿A qué acuerdos llegaron durante esta reunión?

LM: La primera fue con Hungría, también con el Secretario [General] de Naciones Unidas y tengo presente algunas otras reuniones de diferente tipo. He tenido reuniones con empresarios de Estados Unidos, que nosotros precisamos que inviertan en nuestro país, que lleven su tecnología, su capitales, porque nosotros somos un país en desarrollo que está ávido de recibir esa inversión extranjera.

En específico con el presidente Áder (de Hungría) acordamos seguir apoyando aquella idea que él ha tenido de la protección del agua, del cuidado del agua, tan necesaria para el futuro del mundo.

Inclusive en los próximos días habrá un gran evento en Budapest acerca de la conservación del agua, la cual el presidente Áder ha liderado y le he agradecido su apoyo para que los ecuatorianos puedan estar exentos de la visa para viajar a los países de Europa.

Le he agradecido también por la cooperación en materia de investigación agropecuaria que proporciona al Instituto de Investigación Agropecuaria del Ecuador... al departamento húngaro que es el que también se dedica a esa investigación le he manifestado que tenemos mucho interés en ampliar nuestra relación comercial.

He agradecido también el gesto de que Hungría haya acogido casi 75 becarios para hacer maestrías y doctorados en las universidades de Hungría, de esos temas hemos conversado básicamente.

Con el señor Secretario General de Naciones Unidas, que es un buen amigo desde hace largo rato... pedirle el apoyo de las organizaciones de Naciones Unidas, que lo han dado, y con bastante frecuencia para nuestros programas de desarrollo.

CM: ¿Alguna expectativa frente a la reunión del Presidente Trump con líderes de América Latina el miércoles aquí en Nueva York? Y otra cosa es si existe temor a esta idea que maneja la oposición venezolana de que hay una campaña por parte de grupos, inclusive terroristas que estarían trabajando con Venezuela y que sería una campaña regional para tratar de influenciar a los gobiernos que en estos momentos no están alineados con Nicolás Maduro.

LM: Bueno, alinearse con Maduro va a ser muy difícil, principalmente para aquellos países que estamos sufriendo las consecuencias de esa diáspora que no ha sido sino generada por un apocalipsis, consecuencia de este deseo desmesurado de perpetuarse en el poder, a nosotros ya nos pasó con el expresidente de Ecuador que quiso perpetuarse en el poder indefinidamente y eso realmente es poco democrático, poco considerado y poco respetuoso con los otros miembros de los movimientos políticos, con lo jóvenes de la sociedad los cuales también aspiran a poner su parte en el desarrollo de los países.

El presidente Trump ha hecho esa invitación y nosotros expondremos a los países asistentes nuestra preocupación porque esa dictadura se prolongue y creemos que el mundo debe ir a una sola, a reclamar un verdadero cauce democrático en esta hermana república.



CM: Se especula de una intervención militar, ya sea por parte de los Estados Unidos o bajo el TIAR. ¿Cuál es su posición acerca de la aplicación del TIAR?

LM: No pertenecemos al TIAR, siempre abogamos por el diálogo, por llegar a acuerdos, por la paz. Entendemos la preocupación de muchos países del mundo, entre esos Estados Unidos, de que no hay una reacción positiva por parte de Maduro y su gobierno despótico y bueno, pues el TIAR tomará sus decisiones, nosotros siempre estaremos por la paz, por el diálogo, estaremos por los consensos, por llegar a acuerdos mínimos que permitan enrumbar por causas democráticas a este país.

CM: Usted mencionaba el cambio climático y el problema que se ha dado en el Amazonas, ustedes están en una zona muy cercana a todos estos incendios ¿Qué piensa que pueda cambiar o pueda suceder después de esta cumbre del clima? Porque el secretario dice ' necesitamos acciones concretas', pero la mayoría no tienen ningún tipo de razón vinculante. No hay una ley que obligue a ningún país miembro a que se comprometa realmente.

LM: Realmente es un tema de corazón, se lo debemos a nuestros hijos. En un momento escuché decir a un pensador de que la tierra nos es prestada, que hay que devolverla en similares condiciones, ojalá mejores.

En el mundo ya pocas cosas están lejos, y toda afectación del medio ambiente, entre ellas este incendio de casi 2 millones de hectáreas nos afecta a todos, eso va a aumentar en algunos puntos.

El calentamiento global nos afecta a todos, es por eso que es un clamor, y al mismo tiempo una exigencia a los países en desarrollo de que pongan la parte que le corresponde, nosotros estamos poniendo la nuestra.

CM: Usted ha mencionado al expresidente Rafael Correa, él ha utilizado sus programas de televisión para atacarlo fuertemente. ¿Algo que usted quisiera responder a todos esos ataques?

LM: No suelo responder a los ataques, señorita, pienso que la persona que ataca se hace bastante más daño que el que recibe el ataque, al menos cuando éste es infundado.

Muchísimas gracias presidente Lenín Moreno por estar aquí con la Voz de América.

Muchas gracias a ti y a los miles, millones de ecuatorianos que están residiendo en este maravilloso país, que lo aprovechen y si en algún momento desean regresar al país, siempre los esperamos con los brazos abiertos. (La Voz de América)