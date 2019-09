El Comercio de Quito

Martes, 24 Septiembre 2019

La audiencia se realiza en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Los abogados pidieron que se declare la nulidad del proceso debido a una supuesta caducidad de un informe de Contraloría, que data del año 2017, en el que se señalaba a sus clientes. También, dijeron que el proceso no debía continuar por una supuesta indefensión dentro del proceso. Pero esto no fue aceptado.

El juez Saquicela declaró la validez de lo actuado. Luego, la fiscal general, Diana Salazar, procedió a señalar, individualmente, a cada uno por su supuesta participación en el caso. A todos los identificó como posibles autores del delito de peculado.

Hasta las 17:30, la Fiscal continuó su exposición en la que trató de identificar cómo, presuntamente, habrían participado los 15 sospechosos en una trama que buscaba beneficiar al Consorcio DGC. Esto porque la Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal por un prejuicio al Estado debido a la incorrecta definición de la tarifa para la empresa beneficiaria del contrato por cada barril extraído.

En la audiencia dijo que con la firma de un contrato de exploración y explotación firmado con esta firma se causó un perjuicio al Estado por USD 28,4 millones. En un momento, dentro de la sala, se escucharon risas cuando exponía la Fiscal. El juez Saquicela nuevamente hizo uso del mazo y su base para llamar al orden.

En este supuesto delito se investiga al ex vicepresidente de República, Jorge Glas, y a los exministros y Carlos Pareja Yannuzzelli y Wilson Pástor, quienes estuvieron al frente del sector de hidrocarburos cuando se produjo la concesión del campo. Pástor señaló que dentro de su periodo como ministro de Recursos Naturales No Renovables, dijo que este contrato fue beneficioso para el Estado al recibir USD 150 millones “mientras que la compañía todavía no recupera las inversiones ¿cómo puede hablarse de peculado?”, cuestionó.

La audiencia se extendió desde las 09:00 y se extendió hasta pasadas las 17:30. Los representantes de once de los 15 sospechosos señalaron que existen problemas con el tiempo del informe de Contraloría que plantea indicios de responsabilidad penal. El abogado de Carlos Pareja Yannuzzelli expuso en la mañana que el informe de Contraloría fue extemporáneo.

Según los archivos del proceso, la orden de trabajo para ese informe se realizó el 12 de septiembre del 2016 y su aprobación se hizo el 1 de agosto del 2017. Con esto, se habría sobrepasado los 180 días término que tenía Contraloría para presentar ese informe. Sin embargo, el representante de Contraloría rechazó esa posición al afirmar que existió una modificación de la orden el 14 de octubre del 2016. Así, dijo, no se incumplió con los días determinados por la Ley. (El Comercio)