1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 21 Septiembre 2019

El cumplimiento de la agenda legislativa fijada por el titular de la Asamblea, César Litardo (PAIS), no termina de cuajar. Esta semana, el Parlamento logró autorizar la denuncia del tratado constitutivo de la Unasur y las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Esos son dos de los siete documentos que estaban previstos de aprobar en el tercer trimestre de este año.

Litardo incluyó en la planificación los proyectos de ley para la implementación y desarrollo de la agricultura; para la producción, comercialización e industrialización de la palma y sus derivados; reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación; reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el Código Orgánico de la Salud (COS). Pero no hay fecha para que ninguno esté listo en comisión o para votación en el Pleno.

Sin votos

Una vez aprobado el COIP, en el que no se incluyó la despenalización del aborto en cuatro causales, pero sí la posibilidad de la tenencia y producción del cannabis con fines terapéuticos, el COS debería ser el siguiente cuerpo legal en ser aprobado, según varios asambleístas.

El presidente intentó concretar una votación del COS antes del COIP y fracasó. Ahora tampoco se avizora un consenso, a pesar de que ya se midieron fuerzas en los temas polémicos, confirmó el segundo vicepresidente, Patricio Donoso (CREO).

William Garzón (PAIS), titular de la Comisión de Salud, tenía el ofrecimiento de Litardo de votar el Código la próxima semana, pero esto no se daría, puesto que el presidente cumplirá agenda en China. Además, los legisladores todavía no conocen si se harán cambios o no en ese cuerpo legal, tras lo establecido en el COIP.

Según Garzón, no serían necesarios cambios. Por un lado, se mantendría la emergencia obstétrica, que se debe practicar cuando estén en curso abortos y, por otro, ya no se incorporaría la siembra del cannabis para uso medicinal, puesto que ya se despenalizó en el Código Penal.

Eliseo Azuero (BADI) sostiene que es fundamental regular la siembra y producción de fármacos y derivados del cannabis en el COS.

¿Y el resto?

Los otros cuatro proyectos están estancados. Lenín Plaza, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentario, confirmó que el primer debate proyecto sobre la palma está detenido pues hubo un pedido para avanzar en la Ley de pesca primero.

La Comisión de Derechos Colectivos recién esta semana aprobó su agenda, después de cuatro meses desde que se conformó. Allí se incluye la elaboración del informe para segundo debate de la reforma al artículo 25 de la Ley Orgánica de Comunicación que elimina el concepto de servicio público.

Mientras que la Comisión de Biodiversidad todavía no avoca conocimiento del proyecto sobre agricultura. El 23 de enero de este año, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) remitió el documento, pero aún no inicia su trámite. Finalmente, no se conoce qué pasará con las reformas a la Ley de la Función Legislativa, que se encuentran en la Comisión de Justicia.

El informe para segundo debate está aprobado y debería ser votado en el Pleno. Sin embargo, todavía se analiza que la presidenta y ponente, Ximena Peña, incorpore cambios pues hay temas que no fueron incluidos. Actualmente, Peña revisa cómo manejar el Código de la Democracia, que debería ser aprobado hasta noviembre, y que tampoco tiene un panorama claro. (La Hora)