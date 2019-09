1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 20 Septiembre 2019

Uno de los artículos de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) puede abrir la puerta para que el Ejecutivo insista con un veto parcial en su propuesta de despenalizar el aborto por violación.

Se trata del artículo 32 que reforma al 148 del texto en vigencia y que alude al aborto no consentido, indicó Ximena Peña, coordinadora de Alianza País (AP) y presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.​

Este sí fue aprobado, a diferencia del artículo 150, con el que se proponía despenalizar el aborto por violación en Ecuador y que se votó por separado en el Pleno.

Con Peña concuerdan otros asambleístas como Marcela Aguiñaga, del correísmo, quien le antecedió en la Presidencia de la Comisión, en donde se tramitó la propuesta de reforma.

“En principio el veto siempre es sobre textos aprobados en el Pleno, por lo tanto, un veto del artículo 150 que no se aprobó no va a poder existir. Sin embargo, una salida podría ser que el Presidente, en ese artículo que sí consta en el texto aprobado, incluya la posibilidad de decir que el aborto en caso de violación no sea punible en Ecuador”, dijo Aguiñaga.

Las reformas al COIP tuvieron un largo camino. El primer proyecto fue presentado el 10 de septiembre del 2015 por Andrés Páez (ex Creo), quien propuso incluir a los incendios forestales como un delito reconocido como tal en el Código.

En total, entre septiembre del 2015 y mayo del 2019 se presentaron 76 proyectos de ley, que fueron incluidos para el debate en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, la cual inició el primer debate de la misma el 9 de mayo de este año.

Fabricio Villamar (independiente) y Mariano Zambrano (AP) fueron los asambleístas que presentaron más propuestas de cambios, tres cada uno. El expresidente Rafael Correa también incluyó, el 7 de enero del 2016, un proyecto de ley para castigar penalmente la comercialización ilegal de hidrocarburos y destrucción de mercadería en las aduanas.

La propuesta para despenalizar el aborto por violación fue presentada el 6 de julio del 2016, por el Defensor del Pueblo de esa época, Ernesto Pazmiño. Al final, en el debate realizado en el Pleno de la Asamblea, el pasado martes, esta opción no fue aprobada el pasado martes.

“Lamentablemente prevalecieron los intereses politiqueros de los asambleístas para impedir que se haga historia. En el proyecto no pretendíamos legalizar el aborto, sino impedir que las niñas violadas no vayan a la cárcel si tienen un aborto. Confío en que el Presidente de la República, sin calculos políticos, actúe acorde con su conciencia y sus principios. Confío en que en el veto insista en despenalizar el aborto por violación”, dijo Pazmiño.

El 18 de julio pasado, el presidente de la República, Lenín Moreno, ya se refirió al aborto no punible en casos de violación. Lo hizo durante una reunión que mantuvo con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Ahí, Moreno pidió sacar esta discusión del ámbito político y dejarla “en manos de los científicos”. Refirió que se trata de un tema social y que se debe usar la ciencia para saber si es que verdaderamente “esos embarazos no afectan la vida de un ser humano”. Además, reconoció que en el país los embarazos juveniles han “crecido de forma desmedida”.

El proyecto de la Defensoría del Pueblo tenía una reforma a 52 artículos. Y además del tema del aborto por violación, se establecía el uso del cannabis medicinal, algo que también fue aprobado, y algunos candados para evitar que los bienes contraídos por corrupción fueran decomisados.

Sobre el tema de la corrupción, el 24 de enero del 2018 se presentó, en cambio, otra propuesta del asambleísta Fernando Callejas (Creo), que fue incluida para el debate en la Comisión, pero que no fue aprobada. (El Comercio)