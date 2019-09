Expreso

Publicado el Jueves, 19 Septiembre 2019

No solo que la mesa no estaba servida, también estaba a medio construir. El gobierno del presidente Lenín Moreno heredó una serie de obras sin terminar y ahora busca mecanismos para concretar las operaciones. Existen problemas legales y, en algunos casos, no cuentan con las fuentes de financiamiento claras. Tras casi 28 meses de una nueva administración, todavía hay edificaciones que no se pueden entregar a la ciudadanía para su utilización.

Hay escuelas y hospitales, por ejemplo, que tienen avances de más del 90 %, pero se abandonaron en el gobierno del expresidente Rafael Correa sin una explicación detallada. Esos casos fueron asumidos por la Vicepresidencia de la República y se buscan mecanismos para la inauguración y pronta apertura.

El vicepresidente Otto Sonnenholzner dijo -en mayo- que las trabas en escuelas son mínimas e incluso están en “estado terminado”. Explicó que se acelera el proceso de entrega para que se pongan en funcionamiento.

Así, se pudieron reactivar unidades educativas del milenio como Daule, Balao, Tarqui Chemis y El Salvador. Todas en Guayas.

También se reactivaron las operaciones en centros de salud en Bastión Popular, Guayaquil y Durán. En este último cantón se construye el Hospital de Durán con una inversión superior a los 28 millones de dólares. La obra arrancó originalmente en junio de 2017, pero se reactivó el 22 de abril de este año. Al momento registra un avance del 56,5 % (ver cuadro).

En ejecución también hay centros de salud, escuelas y hospitales. La mayoría, aunque no todas, iniciativas del Gobierno anterior que las autoridades actuales retomaron. En total, según información del Servicio de Contratación de Obras (Secob), hay 16 proyectos desplegados en todo el país.

De ese número, detalla la información obtenida por este Diario, cuatro tienen un avance menor al 50 %. Eso, pese a que algunas empezaron o se reactivaron el año pasado.

A las obras en construcción y terminadas se suman las edificaciones paradas por problemas legales. Hay dos unidades educativas del milenio que atraviesan un proceso de terminación unilateral del contrato. En Paján (Manabí), se encuentra la Unidad Educativa del Milenio (UEM) Campozano. Tiene un avance del 88 % y un costo total de más de cuatro millones de dólares. El contrato con el proveedor, sin embargo, fue interrumpido.

En Guayaquil también hay un caso. La Unidad Educativa del Milenio Francisco de Orellana tiene un avance del 79 % y se planificaba una inversión de 4,07 millones de dólares pero, debido a la terminación unilateral, no se puede concluir la obra retomada el 21 de mayo del año pasado.

Entre las 74 obras reportadas por Secob también hay procesos pausados. EXPRESO informó, el lunes, que el actual Gobierno cuenta con 19 grandes obras suspendidas en todo el país. Los sectores afectados son Educación, Salud, Vivienda y construcción de parques. Guayas es una de las provincias más afectadas por las suspensiones, porque hay cuatro escuelas (UEM Samanes, Playas, Otto Arosemena y Palmas) que no avanzan.

La suspensión responde, según comentaron voceros estatales, a temas financieros pero también a acciones judiciales impuestas contra el Estado. Hay permisos que se deben obtener y contratos complementarios que no se firmaron. (Expreso)