Detalles Publicado el Sábado, 14 Septiembre 2019

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Christian Cruz, no descarta que las propuestas ciudadanas de dos colectivos, y de la Asamblea Nacional para eliminar al organismo, o quitarle la atribución de elegir autoridades, sea una plataforma para las elecciones generales del 2021.

Cuestiona, sin mencionar nombres, que aquellos que fueron parte del Cpccs transitorio quieran desaparecer a la entidad, cuando antes fueron parte de ella.

Frente a las propuestas ciudadanas y de la Asamblea de eliminar el Consejo, ¿qué están haciendo para evitarlo?

Hay que poner la casa en orden. Estamos haciendo un diagnóstico de los consejos anteriores. Queremos dar seguimiento a los casos emblemáticos para develar los indicios de corrupción que puedan existir. Ellos están intentando recoger las firmas o queriendo restar competencias; pero en vez de intentar refundar el país cada dos o cuatro años, yo les invito a que nos unamos y trabajemos.

¿Quieren utilizar el Consejo como plataforma política para las elecciones?

A lo mejor. Cuando ellos eran parte del Consejo transitorio, ahí sí valía. ¿Por qué las cosas acertadas que ellos hicieron no lo podemos hacer nosotros y de mejor manera? Tuvieron todo el empoderamiento para tomar un cauce diferente, pero ahora que no están, cambiaron. ¿Por qué en su momento no se justificaron para no ser parte de este Consejo y ahora están pensando que no debe existir? Debe existir coherencia entre su pensar y actuar, y eso el pueblo no lo ha visto.

La principal crítica al Consejo es sobre cómo ha elegido autoridades. Ustedes dicen que son independientes, pero cuando se dan estos procesos hay presiones.

Por eso proponemos hacer equipos multidisciplinarios para que existan veedurías permanentes, y vamos a buscar la certificación (ISO) en transparencia de manera inmediata. Estamos buscando los recursos en el Ministerio de Finanzas.

Pero si no pueden evacuar cientos de denuncias represadas, no tienen personal ni recursos, ¿cómo busca una certificación?

(...) Bueno, estamos trabajando, estamos 22 días en este Consejo y en 22 días tenemos 4 observatorios, 23 veedurías. Hemos fortalecido una imagen institucional.

¿Cómo visualiza el escenario de que por cualquiera de las tres propuestas la competencia de elegir autoridades volverá a la Asamblea?

Respeto a la Asamblea; sin embargo, los ciudadanos nos preguntamos qué ocurre si esa competencia pasa de siete ciudadanos independientes a una Asamblea de siete bloques políticos, eso no va a garantizar que los mejores cuadros estén en esa posición. Necesitamos sentarnos a conversar con la Asamblea, la Corte Constitucional. No podemos reinventar las leyes, las constituciones permanentemente, dependiendo de los cálculos políticos.

Hace pocos días se reunió la Función de Transparencia y ahí usted había buscado un respaldo al Consejo, pero no lo recibió. ¿Se van quedando solos?

No, estamos con los ciudadanos. Más de cinco millones votaron por nosotros. Ahora tenemos una percepción diferente.

¿Es una estrategia dejar de lado la designación de autoridades para evitar las críticas?

En su momento articularemos las designaciones en función de la Ley y la Constitución, de acuerdo con un cronograma de actividades y al flujo de recursos económicos. Y eso lo haremos a la brevedad posible. Estamos más allá de las proyecciones de parecer bonitos o buenos, la esencia del Consejo es la participación ciudadana. (El Universo)