Detalles Publicado el Miércoles, 11 Septiembre 2019

Dentro del caso 'Sobornos', la jueza de la Corte Nacional, Daniella Camacho, aceptó el martes 10 de septiembre de 2019 el pedido de la Procuraduría General del Estado para que la institución pueda participar en el proceso como acusador particular.



El procurador general del Estado, Íñigo Salvador, acudió la mañana del 4 de septiembre hasta la Corte Nacional de Justicia para reconocer su firma en la acusación particular, por el delito de cohecho, que presentó contra 25 de los 26 procesados por el caso, antes conocido como 'Arroz verde'.

En la lista de exfuncionarios acusados por la Procuraduría, constan los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas, exministros como Vinicio Alvarado, Walter Solís, María de los Ángeles Duarte, entre otros. La presentación de la acusación particular lahizo el miércoles 28 de agosto de 2019.



La jueza Camacho consideró que se cumplieron los requisitos planteados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).



La misma magistrada, en lo referente al otro pedido de acusación particular planteada por el activista político Fernando Villavicencio y el excandidato a la Alcaldía de Quito, César Montúfar, consideró que ellos no lograron justificar su condición de víctima, por lo que negó ese argumento, indica diario El Comercio.

Camacho, en un escrito, menciona que la solicitud de Villavicencio y Montúfar no precisa los nombres, direcciones y otra información de los sospechosos en el caso.



Con la trama de sobornos, según las indagación de la Fiscalía, se financiaron la campañas electorales de Alianza PAIS (AP) entre 2012 y 2016. (Ecuavisa)