Detalles Publicado el Martes, 10 Septiembre 2019

La paridad de género se cumple, pero a punta de escopeta. Desde julio hasta la actualidad, la Defensoría del Pueblo ha interpuesto trece acciones de protección, instando a los cabildos de seis provincias a cumplir de manera obligatoria con la instauración de la equidad de las vicealcaldías. Y aún faltan municipios por analizar.

La defensora del Pueblo encargada, Paulina Murillo, indica que, hasta ahora, varias de las medidas legales se encuentran en apelación, entre ellas la interpuesta en Quito, pero establece que la entidad continuará los procesos hasta la última instancia.

“La constitución de la República es de cumplimiento obligatorio para todas las autoridades del Estado. Es decir, si en una Alcaldía no se ha cumplido con la disposición, corresponde que, de oficio, se haga una reivindicación y se tome una resolución diferente a la que han tomado los concejos municipales”, expresó.

Los fallos a favor tampoco son una garantía. El Cabildo cuencano lo demostró hace dos semanas, cuando pese al fallo judicial a favor de la concejala Marisol Peñaloza, el alcalde Pedro Palacio y los demás concejales se rehusaron a aceptar la decisión judicial y solicitaron una ampliación. La toma de posesión de la nueva vicealcaldesa se dio en medio de voces de protesta, entre ellas la de Juan Pedro Peralta, síndico de ese Cabildo, quien señaló que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) no establece la alternancia entre hombres y mujeres para ese cargo, sino la paridad en el proceso electoral y de votaciones del Concejo.

A la medida la siguieron la aprobación de acciones de protección en los cantones Mejía y Santa Isabel, también en Azuay y San Cristóbal, en Galápagos. En Santa Cruz, en el archipiélago, el propio Cabildo decidió modificar su elección de esta dignidad para acoger el principio de paridad.

Pero la legalidad de la iniciativa de la Defensoría del Pueblo divide a los expertos.

“Se está interpretando equívocamente la Constitución. La garantía de la paridad establecida se refiere a los cargos de elección popular, que sí se cumplió. El derecho a una participación igualitaria en la elección del vicealcalde de todos los concejales y concejalas también se cumplió. Pero la Ley no establece que esta designación deba estar sujeta a la paridad. Se está violando el artículo 61 de la Constitución, al hacer que las designaciones estén sujetas a las categorías no discriminatorias y no al mérito”, subrayó el abogado constitucionalista Roberto López. (La Hora)