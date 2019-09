1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 10 Septiembre 2019

Cuatro vocales encabezados por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, 'tocaron las puertas' de varios organismos internacionales para pedir apoyo para ejecutar un plan de reestructuración de la institución.

A finales de julio, los consejeros Atamaint, Esthela Acero, Luis Verdesoto y Enrique Pita viajaron a Estados Unidos por casi diez días para reunirse con varios organismos, entre ellos la Organización de Estados Americanos (OEA), para pedir asistencia fundamentalmente en el aspecto informático.

El vicepresidente Enrique Pita contó que el proceso no se hará de la "noche a la mañana", pues ello implicará costos a los aportantes que también atraviesan recortes presupuestarios.

Pita contó que el "ambiente es favorable" para apoyarlos; aunque cuestionó que este viaje se hizo sin una petición formal que haya sido aprobada por el pleno del Consejo, y sin un informe de evaluación sobre cuáles son las debilidades que enfrentan, tomando en cuenta los últimos resultados de los comicios seccionales que se realizaron en marzo del 2019.

Hay un plan de trabajo que habían elaborado los expresidentes del CNE Juan Pablo Pozo y Nubia Villacís, pero esa es una propuesta que "es diferente a la visión que debe existir en la actualidad".

"No existe, o al menos a mí no me han participado de la evaluación del último proceso electoral, o cuáles son nuestros análisis internos de las debilidades, mucho más cuando la estructura interna sigue funcionando con lo heredado de administraciones anteriores", increpó.

El vicepresidente informó que la OEA entregó también un alcance del informe final de la Misión de Observación Electoral que estuvo en el país en los últimos comicios, que deberá ser conocido por el pleno.

Atamaint y Acero no se encontraban en los últimos días en el país. La primera estaba en una asamblea del organismo internacional A-WEB en la ciudad de Bangalore (India); y la segunda, viajó a Moscú (Rusia) a una conferencia sobre digitalización de procesos electorales. (El Universo)