Detalles Publicado el Martes, 10 Septiembre 2019

Sin un acuerdo de cooperación eficaz de por medio y mediante videoconferencia desde la Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Ambato, el exgerente de Petroecuador Carlos Pareja Yannuzzelli enfrenta su sexta audiencia de juicio por un hecho de corrupción ocurrido en la estatal Petroecuador.

Ayer, el Tribunal integrado por Paola Logroño, Ignacio Carrasco y Luis Manosalvas, dieron inicio a la audiencia por el delito de tráfico de influencias en la que es procesado Pareja Yannuzzelli junto a los funcionarios y exfuncionarios Carlos Q., Diego R., Samuel V., Marcelo C. y Frankie S.

Alex Castillo, fiscal de Administración Pública que lleva el caso, explicó que la teoría de Fiscalía es que en el periodo 2013-2015 se celebraron cinco contratos, entre principales y complementarios, inobservando la ley, para favorecer a la empresa Legadoil. Los contratos estaban relacionados con la Refinería de Esmeraldas.

“En este favorecimiento para la empresa Legadoil participaron varias personas, quienes no cumplieron su deber, tanto en su calidad de administrador, supervisor, que eran vigilar que estos contratos cumplan con el debido proceso”, señaló Castillo. Aclaró que en este caso ni la defensa ni Pareja Yannuzzelli han dado a conocer la cooperación eficaz que mantendría, por lo que no se utilizará ningún elemento de la misma.

Para sustentar el alegato de apertura y la teoría del caso de la Fiscalía, anunció que presentarán diez testigos, número menor al que fue anunciado en la etapa preparatoria de juicio. Hasta el mediodía hablaron solo dos.



Miguel Revelo, defensa de Pareja Yannuzzelli, calificó como una vulneración de derechos el hacer que su cliente participe mediante videoconferencia desde el CRS.

Según él, su defendido no está en igualdad de condiciones con los otros procesados, pues los sistemas telemáticos no están en buenas condiciones y no puede escuchar bien.

A Pareja Yannuzzelli se lo procesa en este caso por aparentemente estar involucrado en la suscripción de dos de los cinco contratos analizados. Dos no forman parte de la acusación fiscal porque habrían prescrito, y el restante estaba vinculado con el exfuncionario Diego Tapia.

Inicialmente Tapia fue parte de la lista de procesados, pero debido a que se acogió al procedimiento abreviado él fue sentenciado, el 29 de agosto, a 20 meses de cárcel, el pago de una multa de ocho salarios básicos unificados ($ 3.152) y a una reparación integral para Petroecuador de $ 1,6 millones.

“La Fiscalía sigue nuevamente en ese camino de perturbar la integridad psicológica de mi defendido y sin tener un elemento de convicción ha llamado a juicio. Creemos que los jueces tendrán que valorar las pruebas y se ratificará su estado de inocencia”, dijo el abogado de Pareja.

El exministro Carlos Pareja Yannuzzelli mantiene cuatro condenas por hechos relacionados a corrupción: cohecho (5 años), asociación ilícita (6 años), enriquecimiento ilícito (10 años) y peculado (10 años). (El Universo)