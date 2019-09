1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 09 Septiembre 2019

Desde las 08:30 de este lunes, el exgerente de Refinación de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, enfrenta su sexta audiencia de juzgamiento por un hecho de corrupción relacionado Petroecuador. Él mantiene cuatro condenas: cohecho (5 años), asociación ilícita (6 años), enriquecimiento ilícito (10 años) y peculado (10 años).

El exfuncionario público y cinco personas más que fueron y son parte del sector petrolero estatal fueron llamados a juicio por resolución de la jueza penal de Pichincha, Ana Lucía Cevallos, por el delito de tráfico de influencias. Pareja Yannuzzelli, Carlos Q., Diego R., Samuel V., Marcelo C. y Frankie S son parte de la lista de procesados.

Inicialmente parte de esa lista de procesados era también el exfuncionario petrolero Diego Tapia, pero debido a que se acogió al procedimiento abreviado, él ya fue sentenciado a 20 meses de cárcel, el pago de una multa de ocho salarios básicos unificados ($3.152) y al pago de una reparación integral a Petroecuador de $1.6 millones.

El nombre Álex Bravo también figuró como posible vinculado en el caso, pero a finales de julio pasado la Fiscalía declinó en su solicitud de vincular al exfuncionario petrolero.

La Fiscalía acusa a los seis procesado de haber participado en la entrega irregular, entre el 2014 y el 2015, de tres contratos principales y complementarios que estaban relacionados con la Refinería de Esmeraldas.

La investigación se inició hace más de un año por un informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría.

Uno de los primeros temas en discusión fue si la Contraloría debía ser parte procesal en el caso. Para los abogados de los procesados la Contraloría no debía estar ahí porque no presentó acusación particular.

Finalmente la jueza Paola Logroño. presidenta del Tribunal integrado además por los jueces Ignacio Carrasco y Luis Manosalvas, explicó que si puede participar de la audiencia porque en el caso hay un informe de Contraloría, que es la instancia que lleva las cuentas del Estado y es uno de los afectados. (El Universo)