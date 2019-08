1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 29 Agosto 2019

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, junto a distintas autoridades del gobierno, visitó el Fuerte Militar Huancavilca, en Guayaquil. Durante la cita, en la que agradeció al trabajo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, exhortó a los servidores judiciales para que "con la ley por delante actúen a conciencia".



"Hago un llamado a los operadores de justicia, a ciertos jueces y fiscales, para que con la ley por delante actúen con conciencia, con amor de país, de patria, con responsabilidad por sus propios hijos", dijo Moreno.

Agregó que "no es justo" que mientras los uniformados arriesguen su vida para atrapar a los delincuentes estos salgan a las pocas horas. "Me apena y me indigna decir que esto ocurre con frecuencia", dijo Moreno.

El primer mandatario puntualizó que los enemigos del país actualmente son la delincuencia organizada, el narcotráfico, la corrupción, la violencia y la piratería. Así mismo, indicó que el Gobierno no escatimará esfuerzos en apoyar a la PPNN y a las FFAA.

Finalmente, anunció que el Ejecutivo iniciará la 'Gran cruzada por la Seguridad Nacional', para combatir a la delincuencia. (Ecuavisa)