Detalles Publicado el Jueves, 29 Agosto 2019

El exlegislador César Montúfar y el investigador Fernando Villavicencio reconocieron este jueves en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) su firma y rúbrica en la acusación particular que interpusieron en el caso Sobornos 2012-2016. Ambos acusan a cinco exfuncionarios públicos, entre ellos el expresidente Rafael Correa o su exvicepresidente Jorge Glas, y cuatro empresarios, todos parte de la lista de 26 procesos en la causa.

La diligencia estuvo a cargo de la jueza del caso Daniella Camacho. Para la firma a Montúfar y Villavicencio les acompaño su abogado defensor.

Montúfar calificó a la diligencia de importante, pues a través de ella, dijo, se hacen responsables de todo lo que en la denuncia ha sido relatado.

Él aseguró que se ratifican en que Rafael Correa era el cabecilla de esta "organización delincuencial" y que los recursos usados provenían del fondo ilícito que fue manejado en la oficina paralela que creó la Presidencia de la República y estuvo al mando de la exasesora y procesada Pamela Martínez para recolectar pagos ilícitos de empresas y ciudadanos, para luego utilizarlos en actos ilegales de intervención a la justicia.

Para el investigador periodístico Fernando Villavicencio el reconocimiento de sus firmas en la acusación particular es un paso más para que se los reconozca como tal dentro del proceso judicial por los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias.

A su decir no existirían razones jurídicas para no aceptarlos como acusadores particulares, más aún cuando ya hay el antecedente de que se le reconoció como acusador particular a César Montúfar Como acusador de Jorge Glas en el caso por asociación ilícita Odrbrecht. (El Universo)