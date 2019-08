1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Sábado, 24 Agosto 2019

La posibilidad está abierta para que las 2 propuestas para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), avaladas por la Corte Constitucional, se unifiquen.



El movimiento Ahora fue el primero que recibió el aval de la Corte para su propuesta de reforma con el fin de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana.

Al conocer que fue calificada también la propuesta del Comité por la Institucionalización, que tiene el mismo fin, se muestran dispuestos a unificar esfuerzos.

Por ejemplo, entre los dos deben recolectar 266 mil firmas de respaldo; si se unen, serían solo 133 mil.



Según Michael Aulestia, presidente del movimiento Ahora, “por lógica, me parece que debemos sumar esfuerzos en torno a todos los que hemos propuesto la eliminación para recolectar las firmas y no trabajar de forma aislada”.



En el Comité, que fue creado por Julio César Trujillo, no descartan la posibilidad.



“No creo que haya una incompatibilidad, la unica diferencia es que nuestro proyecto de reforma no se limita simplemente a eliminar al CPCCS”, comentó Hernán Pérez Loose, miembro del Comité.

El Comité también incluyó la propuesta de dividir la Función Legislativa entre Asamblea y Senado.



Según Pérez Loose, “se da un importante paso para iniciar en el país un gran debate sobre la reforma institucional tan necesaria”.



Frente a esto, Aulestia dice que no les molesta las propuestas que ha hecho el Comité. “Es bueno en este momento entrar a estos debates”, agregó.



A criterio de Enrique Ayala, quien fue miembro del Comité, lo óptimo habría sido que estos cambios se aprueben antes de las elecciones de 2021.



Luego de que estos cambios superen los 2 debates en la Asamblea, deben pasar por un referéndum de aprobación. (Ecuavisa)