Detalles Publicado el Viernes, 23 Agosto 2019

El sueco Ola Bini acudió este 23 de agosto hasta la Fiscalía General del Estado para presentarse como cada viernes por orden judicial, como parte de su medida sustitutiva a la prisión preventiva. Bini está procesado por presunto ataque a la integridad de sistemas informáticos del país.

En este espacio, su abogado Carlos Soria cuestionó a la Fiscalía el envío de dispositivos al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Además, advirtió que en días pasados pidió una copia de todos los dispositivos incautados. Sin embargo, la autorización fue revocada.

"Solicitamos una copia de las copias espejo de todos los dispositivos de mi defendido y la Fiscalía aceptó darnos. Nos pidieron discos duros para darnos la información y resulta que hace dos días revocan esa autorización".

El abogado reiteró que ante esas negativas se les quita la oportunidad de ejercer una defensa. "Nosotros como defensa técnica tenemos el miedo de que algo de lo que vayan a mostrar no sea verdadero".

Sobre los supuestos chats desencriptados en EE.UU., Soria dijo que esa información no demuestran una relación de Ola Bini con el gobierno de Rafael Correa.

"No podemos decir si son o no son verídicas, porque efectivamente no conocemos su origen ni por qué han sido desencriptadas de conversaciones anteriores, porque no constan supuestamente en los aparatos, para saber si son o no ciertas, incluso porque hay información que está traducida al español y en el expediente consta en inglés. Eso de ninguna manera prueba, en ninguna forma ningún tipo de relacionamiento directo de mi defendido con el gobierno del anterior presidente Rafael Correa", apuntó Soria.

El experto en encriptación cibernética y software libre fue detenido en Quito por presunto espionaje informático el 11 de abril, horas después de que el Estado ecuatoriano pusiera fin al asilo concedido a Julian Assange desde 2012 en su Embajada de Londres.

Bini, que había sido puesto bajo prisión preventiva, fue excarcelado el 20 de junio después de que un juez de la Corte de Justicia de la provincia de Pichincha, aceptara un recurso de habeas corpus solicitado por su defensa.

Desde entonces comparece cada viernes ante la autoridad fiscal, que recientemente vinculó a un nuevo individuo, de nacionalidad ecuatoriana, en el caso. (El Telégrafo)