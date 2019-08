El Telégrafo de Guayaquil

Viernes, 23 Agosto 2019

El 14 de agosto del 2017, antes del mediodía, el expresidente Rafael C. envió un mensaje de WhatsApp a quien fuera su secretario jurídico de la Presidencia y hombre de confianza, Alexis M.

¿Jorge sabía de la información que había llegado de Panamá sobre Capaya?

El exsecretario jurídico de la Presidencia responde que Jorge G. no conocía de la información. Luego sigue: “Galo la retuvo por dos días y me la permitió ver cuando Capaya estaba volando”.

Luego, Rafael C. escribió que necesitaba conversar telefónicamente y no por mensajes. Un día después, Alexis M. le comentó que había hecho una investigación y que los hermanos Isaías no tenían relación con el retorno de Capaya.

La respuesta del exmandatario es que había un amarre en el retorno del exministro de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador. Esta respuesta abre la posibilidad de que Capaya haya recibido ayuda para escapar del país evadiendo la justicia.

Las fechas de los chats entre Correa y Mera coinciden con dos hechos que vivía Ecuador en agosto del 2014. El 11 de ese mes, Carlos P. Y. retornó al país prometiendo desenmascarar la corrupción, especialmente en los sectores estratégicos del exgobierno.

El 14 de agosto del 2017, Galo Chiriboga fue llevado por la Policía a la sede principal de la Fiscalía General del Estado. Él fue encontrado en el aeropuerto de Quito.

Según Chiriboga, fue a la terminal a dejar a un familiar, pero tenía un boleto para salir a Bogotá, aunque su intención no era salir del país. Ese mismo día estaba previsto que Capaya rindiera su declaración y su abogado presentó un escrito asegurando que quería ser colaborador eficaz de la Fiscalía.

La diligencia para recibir la versión de Capaya se pospuso un par de días, pero hasta esta fecha no se concreta su decisión de incluirlo en la lista de colaboradores.

Sin embargo, la información a la que hace referencia el expresidente Correa en su chat con Alexis M. es la Ayuda Penal Internacional que envió Panamá en el 2016. Allí se detallaron las offshore vinculadas a Capaya y que determinaron su vinculación al caso de cohecho por la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas.

El fiscal de ese entonces, Galo Chiriboga, sostuvo que no tuvo en sus manos los documentos suficientes para acusar a Carlos P. Y. e impedir que saliera del Ecuador. Su viaje aparentemente ocurrió el 28 de septiembre del 2016, cuando salió con destino a España para estar en la graduación de uno de sus hijos que estudiaba allí.

Capaya no estuvo mucho tiempo en Europa. En enero del 2017 apareció en Miami, desde donde articuló sus denuncias contra Glas, quien aspiraba a repetir en la Vicepresidencia siendo el binomio de Lenín Moreno.

En ese entonces, Carlos P. Y. sostuvo que la pista para saber quién le ayudó a salir del país estaba en los registros de llamadas que hiciera antes de despegar en su avión. Eduardo Franco Loor, abogado de Glas, no quiso pronunciarse sobre este tema.

Él sostuvo que no conocía sobre los chats del exsecretario Jurídico porque está encargado de la defensa solamente en el caso de Odebrecht. Alexis M., al ser consultado sobre el mensaje recibido el 14 de agosto del 2017: “¿por qué contestó que esa información se la retuvo dos días?”, contestó que la Fiscalía obtuvo esa información que no tiene relación con el expediente que se investiga.

“Esos correos han sido extractados por la Fiscalía violando la ley, que le prohíbe revelar información no relacionada con el proceso que se investiga”, recalcó. Además explicó que esos mensajes “tampoco tienen relación con la acusación en mi contra, relacionada con un dinero que dizque recibí, según ha declarado Pamela M., y por la cual sigo privado ilegalmente de mi libertad”.

En el 2017, el exfiscal Chiriboga también aseguró que no ayudó a escapar a Capaya. El exfuncionario recalcó que decidió quedarse en el país cuando supo que Carlos P. Y. aterrizaba en la capital.

Ahora, Capaya se encuentra detenido en el centro de rehabilitación social de Tungurahua. Él, con la ayuda del asambleísta de CREO Ángel Gende, insistió en su propuesta para ayudar a la Fiscalía.

En julio, el legislador de CREO presentó a la fiscal Diana Salazar un escrito donde supuestamente se detalla cómo era la estructura de la corrupción.

Esa lista era encabezada por Correa. Según esa documentación, el exmandatario conocía de la corrupción.

En segundo lugar está Alexis M., hoy indagado por los supuestos aportes ilegales a las campañas de Alianza PAIS.

En tercer lugar ubicó al exvicepresidente Jorge G. Posteriormente aparecen el exfiscal Galo Chiriboga, el excontralor Carlos P. (también indagado por la corrupción de Odebrecht); el actual contralor Pablo Celi, el exprocurador Diego García, entre otros funcionarios.

