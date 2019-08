1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 22 Agosto 2019

La exministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, reapareció ante los medios de comunicación para responder a la versión del contratista que la señala como una de las responsables de ejercer presión y chantajes, para obtener recursos para la Revolución Ciudadana.



Duarte señaló que estos hechos ocurrieron cuando ya no era ministra, y exhibió un informe de la Contraloría General del Estado, que responsabiliza al constructor de haber cobrado valores en exceso por obras contratadas en el Gobierno anterior. “No es verdad que se lo chantajeaba con las planillas sino que él no las presentaba porque había una disposición de Contraloría de hacerle una reliquidación para devuelva los pagos en exceso, esa es la realidad, no entiendo la razón... Este señor me ha agarrado odio, lo siento mucho, pero no me puede calumniar de esa manera”.



Su abogado Diego Correa dio más detalles del tema.

La exfuncionaria calificó las acusaciones como maliciosas y no descartó iniciar acciones legales posteriores.

En su testimonio de este miércoles, Teodoro Calle, presidente de la Constructora TGC, dijo: "ellos aplicaron presión y especialmente amenazas de no pago de trabajos ya realizados, en otras palabras chantajes fuertes a la economía de la empesa, por lo que aceptamos inaugurar dos obras en la provincia de Loja a costo de la empresa". Se refirió a Duarte y al exministro Walter Solís.



La exministra es una de las 26 procesadas en el caso Sobornos 2012-2016, y hasta concluir las investigaciones, debe usar dispositivo electrónico, presentarse periódicamente y tiene prohibido salir del país. (Ecuavisa)