Detalles Publicado el Jueves, 22 Agosto 2019

Asambleístas que integran las comisiones de los Derechos de los Trabajadores y de los Gobiernos Autónomos y Descentralizados, que no sesionan desde hace tres meses, no comparten el criterio del presidente de la Asamblea, César Litardo, de sancionar a los miembros de esas mesas legislativas.

Litardo, el pasado martes, dijo que el accionar de algunos asambleístas de las dos mesas era irresponsable “Ponen por encima sus diferencias personales sobre el interés del país... Al regreso de la vacancia vamos a tomar correctivos de diferente índole...”.

La asambleísta de la Revolución Ciudadana Marcela Holguín (RC), de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, sostiene que Litardo no puede hablar de irresponsabilidad cuando la presidenta de la Mesa, María José Carrión, “no ha convocado a sesiones; a la que convocó nosotros fuimos y en estricto apego a lo que dice la Ley se le pidió la renuncia, que se haga a un lado, porque no cuenta con el respaldo mayoritario de quienes conformamos la Comisión...”.

La legisladora del Partido Social Cristiano (PSC) Cristina Reyes, de la misma mesa, dice que la ley actualmente solo contempla sanciones en casos de ausencias injustificadas y retrasos. “Es cierto que habrá que prever para el futuro otro tipo de sanciones, sobre todo para los legisladores que se salen de las sesiones de manera injustificadas...”.

Responsabiliza al Gobierno de crear una crisis de gobernabilidad en ambas comisiones al “imponer a dos personas en contra de la voluntad de la mayoría de los comisionados...”.

Héctor Yépez, presidente de la Comisión de los Gobiernos Autónomos y Descentralizados, anticipa que no renunciará. “Salvo que el pleno que hizo las designaciones elija a otras personas. Seis asambleístas no pueden ir contra setenta y cinco que tomaron una decisión; los que no quieren trabajar son quienes deberían renunciar a su curul...”.

Yépez aclara que la mesa que preside ha convocado a cuatro sesiones, a las que no han asistidos los seis asambleístas del PSC y de la RC. “Creo que debe aplicarse sanciones a quienes cobran sueldo del Estado, pero no quieren trabajar por motivos políticos...”. (El Universo)