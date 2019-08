1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 22 Agosto 2019

Hay importantes revelaciones en el caso 'Sobornos 2012-2016'. Proveedores de servicios para eventos confesaron en la Fiscalía que trabajaron para Alianza PAIS, pero que ese movimiento no les pagaba sino que los mandaban a cobrar en empresas contratistas del Estado.



Luis Osorio Lascano relató que "nos comentaron directamente de la Gobernación del Guayas que necesitaban tarimas, audio, pantallas LED, producción de eventos que se iban a dar del 7 de enero al 20 de enero de 2014, por asunto de campaña política de la lista 35 (...) Nos dijeron que emitamos las facturas a nombre de Metco".

La fiscal le pregunta: “¿La cancelación que le hizo Metco fue en efectivo o en cheque?”.

Luis Osorio responde: “Se retiran los cheques de una oficina que quedaba en el Puerto Marítimo”.



Metco es la empresa que representa a la rusa Interao, que tuvo contratos para la hidroeléctrica Toachi Pilatón. Su representante, Rafael Córdova, es uno de los 26 procesados.



También rindió versión Ernesto Guerrero, integrante del grupo musical Pueblo Nuevo, conocido por sus contratos con el Estado para las sabatinas.



Dijo en su versión: "Para Alianza PAIS cobré una factura que me indicaron de tesorería de Alianza PAIS que debía cobrar ahí (Sinohydro) por organización de eventos artísticos, no recuerdo el monto".



La fiscal le pregunta: ¿Usted ha prestado servicios a la empresa Telconet?



Ernesto Guerrero responde: “La misma respuesta que di para el caso de Sinohydro; es decir que el servicio se prestaba a Alianza PAIS”.



La china Sinohydro obtuvo el contrato millonario para la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y Telconet también es proveedor del gobierno.



Del otro lado, uno de los empresarios procesados, también contó su versión. se trata de Teodoro Calle, quien fue presidente de la constructora TGC.



Según él, "ellos aplicaron presión y especialmente amenazas de no pago de trabajos ya realizados, en otras palabras chantajes fuertes a la economía de la empesa, por lo que aceptamos inaugurar dos obras en la provincia de Loja a costo de la empresa".



La fiscal le pregunta: “Quién era la persona que le exigía o chantajeaba para realizar las fiestas de inuguración de las obras?



Teodoro Calle responde: “La ministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, y el ministro Walter Solís.



El empresario, además, entregó a la Fiscalía fotografías de los eventos que, dice, el gobierno le obligó a pagar. (Ecuavisa)