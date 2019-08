1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 19 Agosto 2019

El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, afirmó que al regreso del receso legislativo, el lunes 2 de septiembre, todas las comisiones especializadas permanentes deberán estar trabajando de manera normal.

Litardo, quien a pesar del receso legislativo cumple una agenda en Quito, dijo: “El tema de las comisiones tiene que resolverse de manera inmediata, indistintamente de cómo, es un tema que lo vamos a resolver en estas dos semanas; pero las comisiones deben entrar a trabajar inmediatamente una vez que el receso legislativo termine, ya se está tomando algún tipo de acción que va a determinar su trabajo”.

Insistió que agotará todos los canales de diálogo y para ello utilizará estas dos semanas del receso legislativo y “sino ya buscaremos un consensos entre ellos (asambleístas) y buscaremos dentro de la Asamblea, dentro del Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) o del pleno una decisión, pero en definitiva hay que buscar una solución para que las Comisiones trabajen inmediatamente”, sentenció.

Las comisiones de Derechos de los Trabajadores, presidida por María José Carrión (PAIS), como la de Gobiernos Autónomos con Héctor Yépez (CREO) a la cabeza, no han logrado instalarse desde hace tres meses. En los dos casos, las mayorías ahí representadas piden las renuncias de los presidentes Carrión y Yépez.

En tanto hay otros organismos en los que el trabajo no avanza. Es el caso de la Mesa de Relaciones Internacionales, en donde los asambleístas insisten en pedir explicaciones al presidente, Fernando Flores, sobre la denuncia penal que pesa en su contra por falsificación de firmas. La denuncia la formuló Cecilia Canchig, segunda asambleísta principal.

No es la única que no logra avanzar el trabajo legislativo. Como lo dio a conocer Expreso, otra comisión que no avanza en el trabajo es la de Educación.

La asambleísta Silvia Salgado denunció que la Mesa no trabaja porque su presidente, Jimmy Candell, no ha asistido a las sesiones para tratar las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) porque ha dedicado su trabajo a la Comisión de Fiscalización de la cual también es parte. (Expreso)