Detalles Publicado el Viernes, 16 Agosto 2019

El asamNi chicha ni limonada. Un grupo de asambleístas que formaron parte del Gobierno de Rafael Correa y que luego accedieron a la curul con la llegada de Lenín Moreno a la Presidencia, se mueven en una ambigüedad ideológica o una orfandad de bandera que termina siendo determinante en las votaciones legislativas. Sin una mayoría clara (un escenario cada vez más evidente), la posición de estas figuras ambivalentes siempre deja un incómodo interrogante sobre cómo van a actuar: del lado correísta o del morenista.

Sus votos cuentan más, precisamente, cuanto más difícil o más controvertida es la decisión y menos consenso se cosecha en el hemiciclo. Un escenario que se ha vuelto más que habitual desde la toma de posesión de César Litardo como titular de la Asamblea, pese a la cacareada “coalición o mayoría parlamentaria” que formaron Alianza PAIS, CREO, la Bancada de Integración Nacional (BIN) y el Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI). Y que ha resultado estéril en asuntos espinosos.

En esa ambigüedad pública están los exministros José Serrano y Esteban Albornoz, el exvicepresidente de la Asamblea Carlos Bergmann, la exvicepresidenta de la Asamblea Viviana Bonilla, además de algunas legisladoras que se identificaron desde un inicio con el anterior régimen, como la socialista Silvia Salgado.

“Esteban Albornoz está trabajando por el país. Yo fui ministro por siete años con el expresidente Correa, que dio un gran impulso a la matriz eléctrica del país, y trabajé para completar esos proyectos. Agradecerle al presidente Correa por la oportunidad que me dio”, dijo el asambleísta a Expreso. Carlos Bergmann no quiso identificarse con ningún sector y aseguró que es ecuatoriano. Reconoció que trabajó para la elección del presidente de la República, Lenín Moreno; sin embargo ahora pone reparos al accionar del régimen. “No sé hacia dónde se apunta, cuáles son las políticas públicas, hacia dónde se quiere llevar el país”, declaró el legislador a este medio.

“Es muy visible que la agenda de la Asamblea es una agenda política coyuntural, es una fiscalización selectiva y esta se debate en mayorías que se expresan de una forma y de otra en cada uno de los temas a debatir”, sostuvo la asambleísta socialista Silvia Salgado. Además, aseveró que el grupo de asambleístas que están con ella no son militantes de Alianza PAIS, que forman un grupo minoritario que han sido “claros” en que no son “parte del acuerdo Alianza PAIS-CREO” y que son críticos al programa de Gobierno que apoyaron en su día. “Cuando eso no está dado, tenemos toda nuestra legitimidad y nuestra opción de tener nuestros argumentos y votar diferenciado. Eso no quiere decir que en algunas votaciones no podamos coincidir, pero no se trata de ninguna concertación de votación”, acotó.

A su criterio, la Asamblea está ahora al “vaivén” de mayorías y minorías móviles en las votaciones. Salgado reconoció que en este grupo de legisladores están José Serrano y Esteban Albornoz, sobre quienes dice que no responde por su actuación porque son militantes de Alianza PAIS, pero con quienes mantienen un diálogo porque a veces tienen voces críticas sobre las decisiones de su bloque. Los demás son de otras agrupaciones o desafiliados del oficialismo. Entre los que menciona a: Karla Chávez, Karla Cadena, Carlos Bergmann, Mariano Zambrano, Andrea Yaguana y ella.

Viviana Bonilla, en una escueta respuesta a Expreso, reconoció ser “independiente”.

El bloque oficialista, que inició con 74 asambleístas en mayo de 2017, se ha ido dividiendo de forma paulatina tras el ‘divorcio’ entre Lenín Moreno y Rafael Correa. (Expreso)