Detalles Publicado el Jueves, 15 Agosto 2019

La exministra de Transporte María de los Ángeles Duarte espera que el próximo 26 de agosto, a las 15:30, la jueza Daniella Camacho revoque la medida cautelar de presentarse en la Corte Nacional de Justicia y le permita hacerlo en Guayaquil. Duarte espera que esa medida se revea porque asegura que su residencia la tiene en esa ciudad y porque tiene un niño pequeño me que depende de ella.

Duarte es una de 26 procesadas en el caso ‘Sobornos 2012-2016’ que investiga los supuestos aportes de empresas contratistas del Estado al movimiento PAIS. Además de ella se investiga al expresidente Rafael Correa, a su exvicepresidente Jorge Glas, a exfuncionarios del correísmo, a contratistas y otros involucrados en los presuntos delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias en concurrencia real de infracciones.

Duarte explicó que para poder presentarse en la Corte Nacional, los lunes y jueves, ella debe salir los días anteriores desde Guayaquil en el último vuelo. Eso, además de ser un riesgo implica un gasto enorme, señaló este jueves 15 de agosto en la oficina de su abogado Diego Correa.

Sobre la suscripción de un acuerdo de cooperación que la Fiscalía suscribiría en estos días con Pamela Martínez, exasesora de Correa y con su exasistente Laura Terán, la exministra señaló que “si la señora dijera la verdad no me preocuparía” pero hasta ahora no se ha dicho, indicó. La posibilidad del acuerdo es analizada informó Édgar Molina abogado de Martínez. Destacó que desde el 4 de mayo se ha entregado toda la información que requiera la Fiscalía. De lo que ocurra entre este jueves y viernes dependerá la suscripción del acuerdo, indicó el abogado.

En los cuadernos de Martínez se encontraron indicios de la entrega de dinero, la recepción de aportes de los contratistas para el movimiento PAIS entre 2012 y 2016. Martínez había registrado quien entregaba los recursos y a quienes se dirigía el dinero o los pagos de requerimientos de PAIS a través de las facturas que habrían cubierto las aportantes.

Este jueves 15 de agosto Carlos Alvear, defensor de Alexis Mera, entregó a la Fiscalía un escrito mostrando la oposición a la elaboración del perfil criminal de la estructura delincuencial que habría operado durante el correísmo para la captación de recursos destinados a movilizaciones, refrigerios, artistas, sabatinas, publicidad, entre otros gastos de PAIS. (Expreso)