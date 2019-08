1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 08 Agosto 2019

La aprobación del Código Orgánico de Salud (COS) continúa sin lograr un consenso en la Asamblea Nacional, tras siete años de debate y habiendo finalizado el segundo, en julio pasado. El 1 de agosto del 2019 ya se había suspendido la votación final y este jueves 8 de agosto se tenía previsto tratar el tema en el Pleno del Legislativo, a las 10:30, en la continuación de la Sesión 592. Sin embargo, cerca de las 11:00, se suspendió.

La asambleísta social cristiana Cristina Reyes manifestó que no hay los votos para aprobar el COS. Su bancada –asegura– no está de acuerdo con que el Ministerio de Salud sea el que controle todas las instancias de salud del país. Además asegura que no se le ha dado reconocimiento a Solca y su labor en la lucha contra el cáncer en el COS, como se había solicitado.

“Este es un proyecto que parte del gobierno de Rafael Correa, que se fue sustanciando con la ministra de Salud (Verónica Espinosa), hoy enjuiciada políticamente por parte de este gobierno”, aseguró Reyes. Y señaló que parte de su bloque legislativo votará a favor del uso terapéutico del cannabis medicinal, por lo que considera que es conveniente que la votación se haga por libros.

Por su parte, el asambleísta de Alianza País, Lenin Plaza, dice que existen dos motivos que le llevan a abstenerse de votar a favor de la aprobación del Código de Salud: el aborto como emergencia obstétrica y la educación sexual desde la primera infancia.

“Tengo algunos principios de convicción y no solo por lo religioso, sino porque yo soy contrario a que nos abramos a que se pueda generar una atención de aborto indiscriminado en el país”, dijo el legislador en cuanto a la atención de abortos por emergencia obstétrica.

Considera que posiciones que coinciden con la suya son las que “a lo mejor” provocan que no estén listos los votos y que se haya suspendido la Sesión del Pleno.

Sobre la educación sexual para la primera infancia, el asambleísta Plaza manifestó que “la educación debe ser regular para preparar a nuestros niños y jóvenes como debe ser y no a un niño que es inocente ponerlo en esas cosas a tan temprana edad”.

El asambleísta por SUMA, Sebastián Palacios, dijo que temas como estos se han tergiversado. Lo mismo opina el integrante de la comisión de Salud Ángel Sinmaleza, quien aseguró que “se sigue con el mito del aborto, cuando este Código no contiene aborto. Se sigue con el mito del cannabis, cuando ya se ha retirado lo que se refiere a siembra cultivo y cosecha”.

El COS, cuyo tratamiento comenzó en el 2012, contiene 405 artículos, 22 disposiciones generales, 26 transitorias, 18 reformatorias y ocho derogatorias.

La integración del Sistema Nacional de Salud, el uso terapéutico del cannabis, el aborto como emergencia obstétrica, las reformas en la medicina prepagada, la actualización del listado de enfermedades catastróficas y la defensa de la carrera sanitaria han sido algunos de los temas más discutidos. (El Comercio)