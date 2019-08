1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 05 Agosto 2019

El presidente Lenín Moreno, en el marco de la sesión solemne por los 199 años de Independencia de Esmeraldas, aseguró que su Gobierno “está cumpliendo con el pago de los incentivos jubilares”, aunque pidió “un poco de paciencia y que se tome en cuenta que los montos son altos y que la deuda corresponde a los compromisos que adquirió el gobierno anterior”.

Asimismo, destacó que en su Gobierno “se puede criticar libremente al poder sin que existan consecuencias por ello”.

"Es una deuda que generó el Gobierno anterior y no pagó ni un solo centavo. Nosotros estamos cumpliendo. No es fácil pagar 1400 millones dólares para cubrir el 40% de los ingresos popr concepto de afilaición. No es fácil tampoco tener 1.100 millones de dólares al contado para poder cumplir con esa deuda que miserablemente generaron en el Gobierno anterior", dijo el presidente Moreno.

El principal requerimiento de los jubilados es que el Gobierno cancele las compensaciones jubilares pendientes a cerca de 22.000 maestros, pero no desean bonos ni impuestos a otros.

En el evento desarrollado en el Malecón "Las Palmas", el mandatario nacional también expuso las acciones que lleva adelante el Gobierno Nacional en beneficio del progreso de la provincia. Dijo que en dos años de gestión, entre inversión directa y asignaciones de Ley, se ha entregado $ 325 millones para impulsar obras y servicios en la provincia.

El mandatario afirmó que la banca pública ha colocado $370 millones. "Sin duda, una gran gestión para apoyar el desarrollo de Ecuador", apuntó al asegurar que de cada 10 convenios de Petroecuador en el país, 6 corresponden a Esmeraldas.

"Toda la provincia ha sido atendida con obras. Por ejemplo nuestros programas de vivienda en San Lorenzo, Río Verde y Quinindé. Muisne cuenta con un nuevo centro de salud y Nuevo Muisne con agua potable, alcantarillado, electricidad y telefonía", sentenció.