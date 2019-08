1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 03 Agosto 2019

Los militantes y los migrantes están incluidos en las propuestas para las reformas al Código de la Democracia que se discutirán en segundo debate en la Asamblea.

El aporte que los militantes otorguen voluntariamente a sus organizaciones políticas genera discusión dentro del Legislativo. Hay varios puntos de vista. El primero surgió en la Comisión de Fiscalización, que aprobó en Guayaquil el pasado 24 de julio un exhorto a la Comisión de Justicia, que trata las reformas para que se impidan esos aportes.

En la otra orilla existen asambleístas que se oponen a la eliminación y hablan sobre regular los aportes a través de varios mecanismos.

Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea, cree que deben ser controlados y pueden tener topes máximos. “Eliminarlo sería coartar la libertad del ciudadano de apoyar determinada tendencia ideológica u organización, esa participación ciudadana debe ser libre”.

Con él coincide César Solorzano, primer vicepresidente del legislativo. No está de acuerdo. “No podemos entrar en pánico o terror” y considera que el tema radica en la falta de legalización de los aportes en las páginas web de los grupos y en el propio CNE, lo que derivó en casos de corrupción.

Eliseo Azuero, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, lideró la moción que fue aprobada de forma unánime en su mesa para que se eliminen las aportaciones obligatorias o voluntarias para financiar a las organizaciones.

Así, se evitará que luego se masifiquen los pedidos de aportes en los códigos de ética de las organizaciones como ocurría en la otrora Alianza País y también la extorsión.

El propio Galo Mora, exsecretario de AP, admitió que existían aportes voluntarios de los adherentes, del 5 % de su salario, en base a lo que reza el Código de Ética de la organización política. “Todos los aportes están registrados en los informes enviados al Consejo Nacional Electoral (CNE)”.

Pero el exprefecto de Los Ríos y dirigente actual de AP en esa provincia, Marco Troya, afirmó que en su jurisdicción nunca estuvieron de acuerdo con los montos y que “jamás” pidieron las contribuciones a sus funcionarios.

El consejero del CNE, José Cabrera, cree que con la finalidad de establecer un mejor control del origen, monto y destino de los recursos que manejan las organizaciones políticas se plantea en las reformas electorales un sistema informático (software).

Así, detalló, las organizaciones políticas podrán registrar cualquier movimiento financiero con sus respectivos sustentos, para que sea objeto de verificación casi inmediata por parte del CNE.

Fausto Camacho, miembro del Acuerdo Nacional para la Democracia, refirió que se ha analizado el tema con los diversos sectores sobre financiamiento, pero no hay un acuerdo específico sobre eliminar el aporte. “Tal vez se puede hacer explícito que se prohíba expresamente la extorsión”.

Recordó que el artículo 359 del Código de la Democracia contempla que haya aportes voluntarios, pero que no pueden pasar de las 200 canastas básicas, los cuales deben ser registrados y transparentados en la página web de la organización política.

No obstante, afirmó que ello no se cumple. “Usted entra a sus páginas web y no encuentra esos datos porque no han sido reportados”.

La autoridad electoral también busca mecanismos para disminuir el ausentismo del voto migrante y reducir los costos por el traslado del material electoral.

En la elección pasada estuvieron empadronados 396 125 ecuatorianos en el exterior, pero apenas 84 781 sufragaron, es decir, el 78,6% no acudió a las urnas, el porcentaje más alto desde el 2007, cuando los migrantes tuvieron el derecho al voto por primera vez.

Justamente, Norma Mejía, de la provincia de Pichincha, apenas ha votado una vez en el consulado en Tel Aviv, país de Medio Oriente en el que vive hace 10 años. La mujer de 54 años comenta que es imposible acudir a sufragar los domingos, puesto que en esa nación ese día constituye el primer día laboral de la semana.

Al otro lado del mundo, el cañarense Luis González, nunca ha votado en Estados Unidos pese a estar empadronado. Dice que siempre debe trabajar y, para sufragar, debe viajar al menos tres horas para llegar a Nueva Jersey. Ambos aspiran a que se pueda votar vía Internet o por correo postal.

Con el número de empadronados, los migrantes son considerados un importante nicho. Tienen más electores que 13 provincias: Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Imbabura, Santo Domingo, Santa Elena y cualquiera de las seis amazónicas.

Enrique Pita, vicepresidente del CNE, refirió que junto al consejero Luis Verdesoto conversaron días atrás con ecuatorianos residentes en Florida para analizar la inclusión del voto por Internet a través de métodos seguros. “Incorporándose así decenas de miles de ecuatorianos a la vida democrática del país”.

Para que los cambios se implementen en las presidenciales del 2021, las reformas deben ser aprobadas hasta el próximo 20 de noviembre. (El Comercio)