Más de 170 hojas conforman el listado de correos y comunicaciones que mantenían la exasesora del expresidente Rafael Correa, Pamela Martínez y su asistente; Laura Terán. Hoy, ambas están procesadas por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita, junto al exasesor jurídico de la Presidencia, Alexis Mera y la exministra de Transporte y obras Públicas, María de los Ángeles Duarte.

Por medio de este mecanismo, abogados informaban a Martínez las actuaciones de los jueces y fiscales sobre procesos judiciales que eran de interés del Ejecutivo. En este esquema de información, la exasesora de Correa fungía como una especie de coordinadora. Letrados le abastecían de información que ella reenviaba, por correo electrónico a Terán, su asistente.

Uno de los ‘mails’ del 8 de enero de 2013, revelaría cómo Martínez impartía instrucciones a un hombre a quien identifica como ‘Esteban’. A él le envía un listado de nombres para ocupar cargos en la Función Judicial (ver recuadro). “Estimado Esteban: Acompaño a usted el siguiente listado de las personas que deben ser consideradas”, dice el comunicado electrónico.

Un año más tarde, en otro correo supuestamente enviado por Martínez a Terán, del 23 de marzo de 2014 con asunto ‘TEMAS DESPACHO’, se revela cómo el Ejecutivo habría interferido en la designación de jueces.

“En abril se designarán, del banco de datos, nuevos jueces para llenar vacantes a nivel nacional. De lo que he investigado, la Judicatura no ha coordinado este tema con el Ejecutivo, lo que es un error, ya que debemos velar porque en estos espacios vayan gente que cree en nuestro proyecto o por lo menos que lo respetan, no odiadores” (sic), apunta el comunicado.

Presiones a funcionarios

Los documentos revelarían cómo personas cercanas a Martínez monitoreaban de cerca los procesos judiciales que le interesaban al Ejecutivo.

Por ejemplo, en uno de los correos enviados por la exasesora de Correa a su asistente, de fecha 28 de agosto de 2012, con asunto ‘PLAGIO SEÑOR PRESIDENTE’, se muestra cómo un abogado da detalles sobre una particularidad que encontró en el comportamiento de una operadora de justicia e, incluso, sugiere que el caso deba pasar a manos de otro Fiscal.

“Doctora, me pude dar cuenta de la displicencia de la Fiscal en cuanto al tema que se investiga, pretendió mofarse cuando me identifiqué que era Abogado de la Presidencia, y con cierto sarcasmo ofendió la magistratura del señor Presidente…”.

El abogado, que se identifica como ‘Robert’, critica la celeridad con que la Fiscal lleva el proceso y sugiere incluso que intervenga el entonces Ministerio del Interior y, además, la Secretaría de Transparencia “para que se sienta presencia”.

En ese momento, el caso del plagio de Correa estaba en indagación previa.

En el 30-S

Según se muestra en esta hilera de correos electrónicos que intercambiaban Martínez y Terán, este es uno de los casos que más atención ocupaba a la presidencia de Correa.

Las causas que eran vigiladas de cerca en este proceso fueron las de Fidel Araujo, sentenciado a tres años de prisión por incitación a la rebelión. También se observó el delito de rebelión en el caso conocido como Central Metropolitana de Radio / 30S, en el que fueron procesados 13 policías.

Asimismo, se vigiló el proceso por la muerte del agente del Grupo de Intervención y Rescate, Froilán Jiménez, además de la causa que se siguió en contra del coronel César Carrión, quien para ese entonces era el director del Hospital de la Policía, entre otros.

En todas esas acciones judiciales del caso 30-S que están en los correos, hay información que abogados remiten a Martínez.

Respuesta

Édgar Molina, abogado de Pamela Martínez, llegó ayer a la Fiscalía para informarse sobre la existencia de los correos que, presuntamente, evidencian la injerencia de Correa en la Justicia.

Sin embargo, la defensa aseguró que desconocen sobre la procedencia y legitimidad de estos documentos que ahora son investigados.

“No se ha puesto en conocimiento la extracción de esa información”, dijo.(La Hora)