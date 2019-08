1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 01 Agosto 2019

El pleno de la Asamblea Nacional se quedó sin quórum este jueves 1 de agosto cuando intentaba aprobar una moción para que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) sea debatido y aprobado por partes, debido a la cantidad de artículos que serán reformados.

Los 32 asambleístas correístas sorprendieron a los de la mayoría legislativa oficialista, que con la presencia del PSC no lograron los 70 votos en la sala para continuar con la sesión. Los correístas no se inscribieron en el momento de votar la moción de la legisladora Ximena Peña (AP), presidenta de la comisión de Justicia, para que se debata y aprueba por partes el COIP. La secretaría general solo registró 58 votos, y se suspendió la sesión.

La sesión sobre este tema no duró más de 30 minutos, intervinieron las legisladoras Ximena Peña y Lourdes Cuesta (antes CREO), y dos juristas que fueron recibidos en comisión general en el pleno.

El penalista Richard King advirtió que son varios los temas que preocupan a los abogados en libre ejercicio. Si bien la reforma al COIP establece mecanismos interesantes para la lucha contra la criminalidad organizada, estos deben guardar coherencia con el sistema de garantías y derechos que establece la Constitución.

Las observaciones de King se refirieron a las figuras jurídicas de comiso y la incautación, establecidas en los artículos 69 y 527 del COIP, que si bien son dos figuras relacionadas entre sí, pero diferentes a la vez, llama la atención de que se incorpore un texto para establecer el comiso sobre bienes de terceros, de personas que son ajenas al proceso penal. Lo que debe desarrollarse, añadió, son mecanismos de garantías para esas terceras personas.



Sobre el comiso sin sentencia, el jurista advirtió que esa media es alternativa para la recuperación de activos, cuando un procesamiento penal no pueda continuar. Pero si se quiere incluir esta figura para evitar la impunidad y recuperar activos, se debe legislar de manera coherente a los tratados internacionales a los que el Ecuador es suscriptor.

Respecto a la incautación como medida cautelar, dijo que se pretende implementar algunos cambios que son ajenos a la propia naturaleza de la misma, porque se está equiparando con la figura del comiso, que bien es importante, no puede perder de vista el fin propio de esta medida que es asegurar el proceso; por ello, pidió un mayor análisis y que tengan un mayor desarrollo, y no en un solo artículo.

La asambleísta Ximena Peña, ponente del proyecto, explicó que la lucha contra la corrupción se plantea en el COIP y que por ello se incorpora el comiso de bienes, fondos o activos en propiedad de terceros; y con ello, sostuvo, el administrador de justicia podrá ordenar el comiso de bienes que regularmente se ponen a nombre de terceras personas para evitar precisamente la incautación.

En torno al tema del aborto no punible, la legisladora destacó que esa figura está vigente y lo que crea es excepcionalidades para no criminalizar la interrupción de embarazo. Lo que plantea la reforma es añadir dos excepciones; por lo tanto, no se penalizará el aborto cuando el mismo sea consecuencia de una violación, incesto o inseminación no consentida, o cuando el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética; en todo, caso de carácter letal.

Se incluye un inciso donde se establece que para realizar este procedimiento o interrupir el embarazo no puede superar las catorce semanas de gestación; y no se requerirá de la preixistencia de una sentencia, sino que bastará la afirmación de la víctima; y esta afirmación se convertirá en noticia del delito para que se proceda con las investigaciones pertinentes.

Enfatizó que “esta reforma no despenaliza el aborto, el aborto sigue siendo criminalizado; esta reforma no obliga a ninguna mujer a interrumpir el embarazo; lo que sí permite esta reforma es que la víctima, la niña, adolescente, la mujer violada pueda decidir si desea continuar o no con un embarazo resultado de una violación”.



Peña insistió que la reforma al COIP evita que una mujer que luego de ser violada decida interrumpir su embarazo, vaya presa, detenida o a una cárcel.

La legisladora Lourdes Cuesta (antes CREO), anunció que defiende la vida desde la concepción y aclaró que no responde a credos religiosos, sino a una convicción al pedido de ciudadanos que se sienten representados con esta postura.

Indicó que ella presentó un informe de minoría sobre este tema, y dijo que no se permita abrir la puerta para violentar algo tan fundamental como es la vida.

Cuesta manifestó que es importante que la asamblea no legisle con paliativos, sino que exista seguridad y educación sexual para que las niñas y niños no sean violados.

El pleno de la Asamblea dejó pendiente la aprobación de la moción planteada por la presidenta de la Comisión de Justicia respecto a la forma en que se tramitará el proyecto.

En la moción se plantea que se debata por partes. La primera incluya las reformas al Libro Primero hasta el capítulo Segundo del títuloIV, que concluye en la reforma al artículo 202 relativo a la receptación y, los artículos del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana.

El segundo grupo incluye desde el artículo 217 relativo a la comercialización, distribución, importación, almacenamiento y dispensación de medicamentos, y productos de uso y consumo humano caducados, hasta la disposición final junto con los artículos del Proyecto de Ley Orgánica Anticorrupción y Proyección al denunciante. (El Universo)