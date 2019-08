1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 01 Agosto 2019

La votación final sobre el Código Orgánico de Salud (COS), prevista para este jueves 1 de agosto del 2019, se suspendió sin una fecha definida para su realización. La instalación del Pleno de la Asamblea estaba programada para las 10:00 de hoy, pero luego se cambió para las 12:30 y, finalmente se anunció la suspensión.

El COS, cuyo tratamiento comenzó en el 2012, contiene 405 artículos, 22 disposiciones generales, 26 transitorias, 18 reformatorias y ocho derogatorias.

La integración del Sistema Nacional de Salud, el uso terapéutico del cannabis, el aborto como emergencia obstétrica, la necesidad de reformas en la medicina prepagada, la actualización del listado de enfermedades catastróficas y la defensa de la carrera sanitaria son algunos de los temas más discutidos.

El asambleísta Ángel Sinmaleza, vicepresidente de la Comisión de Salud del Legislativo, dice que todavía no se resuelven los puntos críticos del Código. Entre ellos -señala- no se ha logrado entender el aborto como emergencia obstétrica. “Hay que comprender que el COS no es una ley que promueve el aborto”, sostiene.

Para el legislador por la provincia de Bolívar, un Código que se tratado durante siete años requiere de un análisis profundo. “Los impactos en la articulación de las leyes tienen que mirarse en profundidad”.

Ante las observaciones propuestas por algunas bancadas -dijo el asambleísta- se debe analizar y revisar el cumplimiento del precepto constitucional de salud universal gratuita, de calidad, oportuna e inmediata.

El presidente de la Comisión de Salud, William Garzón, dice que todavía no se genera el escenario adecuado para la votación. El asambleísta considera que todos los nudos se han resuelto. El problema -sostiene- es que hay bancadas en las que de los 18 integrantes, dos no están de acuerdo.

Garzón señala que tres artículos han generado polémica. “Los asambleístas se han olvidado que tienen 400 artículos más en los que se podría hablar de cosas importantes y del beneficio que se genera para la colectividad”.

Esto -dice- denota que los legisladores no han leído bien el proyecto o no se han asesorado bien. “Esta es una necesidad imperiosa para el país, que la Asamblea Nacional cumpla con el compromiso de entregarle al Ecuador está normativa legal que tanto necesita”.

Además, en el Legislativo existen dudas sobre la forma de votación. Se tenía previsto votar en tres cuerpos contenidos en el COS, pero este día se conoció la posibilidad de realizar una única votación, asegura el asambleísta de SUMA Sebastián Palacios. Varios legisladores no están de acuerdo con esta medida.

Palacios indicó que, además, recibieron el texto final del Código, que se va a someter a votación, la noche de ayer, miércoles 31 de julio del 2019. Sostiene que se requiere tiempo para revisar artículo por artículo y verificar que el texto a votar cumpla con el objetivo del Código de la Salud, “que tiene que ser garantizar que la atención de salud para los ecuatorianos sea siempre de calidad”.

Mientras se suspendió la votación del COS, en la Asamblea se mantenía el debate sobre el Código Orgánico Integral Penal (COIP). En los exteriores de la Legislatura, activistas a favor del aborto por violación y en contra de esta medida se concentraron para defender sus causas. (El Comercio)