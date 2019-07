El Comercio de Quito

Detalles Publicado el Miércoles, 31 Julio 2019

La Fiscalía tiene en su poder 12 000 correos de las procesadas Pamela Martínez y Laura Terán y muchos de estos detallan cómo el gobierno de Rafael Correa manejó la justicia y hasta la Contraloría.

Los temas que se mencionan en la correspondencia son los casos 30-S, los expedientes de la Corte Constitucional y hasta una larga lista de funcionarios y personas particulares que pedían cargos en el Gobierno.

Este Diario accedió a una parte de esas comunicaciones, que forman parte del expediente Sobornos 2012-2016, en el que se indaga un supuesto tráfico de influencias, cohecho y asociación ilícita.

Un ejemplo de cómo el Ejecutivo aparentemente intervino en la justicia quedó registrado en un correo del 24 de marzo del 2014, enviado por Martínez a Terán. El asunto es “Ahora sí”. Dentro de la comunicación se mencionan “temas de despacho”.

Una parte de la comunicación dice: “En abril se designarán nuevos jueces nacionales para llenar vacantes a nivel nacional. De lo que he investigado, la Judicatura no ha coordinado este tema con el Ejecutivo, lo que es un error, ya que debemos velar porque en estos espacios vaya gente que cree en nuestro proyecto, no los que no lo respetan, no los odiadores”.

En otra parte del mismo correo se hablan de los mensajes del entonces contralor Carlos Pólit hacia Correa. “Quiere mostrarle abundantes e importantes observaciones que tiene contra la gestión de María (de los Ángeles) Duarte.

Él afirma que la limpiará todo, pero quiere que usted conozca eso”. Otro mensaje que le dejó Pólit a Correa también habla de limpiar las glosas que la Contraloría interpuso en contra de allegados a Rafael Correa y que trabajaban en el Consejo Electoral. Sobre los cargos solicitados al Gobierno aparecen también correos remitidos por otra persona cercana.

“Pide ser considerado en los puestos de Alianza País. Dice tener avidez política para ello. No requiere remuneración ni cargo solo que se le permita opinar... Dice que su hijo es un brillante abogado y que se lo considere en alguna subsecretaría. Indica también que a su hermano se lo nombre en el Iniap de Azuay”.

El 15 de abril del 2012, otra persona envía un correo a Laura Terán. El asunto es: “Informe cuadros”. Allí se habla sobre un juicio contra la dirigente de la Unión Nacional de Educadores, Mery Zamora; Bosco Wisuma y varios casos de drogas. Sobre estos se dejan notas: “Se visitó el Tribunal Quinto de Garantías Penales de Pichincha y se nos informó que en estos días se estará despachando dicha sentencia”. La fecha de esa visita es el 7 de abril del 2017.

Sobre Fidel Araujo, procesado tras el 30-S, también hay varios correos.

El mensaje del 30 de julio del 2012 es una comunicación entre Martínez y un abogado, aparentemente contratado para hacer seguimiento de los temas judiciales. “Por gestiones realizadas, debido a nuestra insistencia... el día de hoy se va a notificar la resolución de la Sala, negando la aclaración solicitada por Fidel Araujo. Esto es, se ratifica la declaración de nulidad del juicio...”.

Fuente: El Comercio